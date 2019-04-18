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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Информационная блокада Крыма прорвана — Андрей Назаров

ПОЛИТИКА
Фото: автора

Информационная блокада Крыма прорвана — Андрей Назаров Фото: автора

ЯЛТА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Ялтинский международный экономический форум сегодня вошел в число крупных деловых площадок, куда сегодня приезжают тысячи участников с почти 100 зарубежных стран, заявил в интервью агентству «Башинформ» сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров. По его словам, с самого начала ставилась задача создать международную площадку в российском Крыму и преследовались две цели: привлечение инвестиции и прорыв информационной блокады вокруг Крыма.

«К юбилейному форуму стало очевидно, что блокада прорвана. На первом форуме было только 600 участников из 12 стран мира, а сегодня зарегистрировано более 4,5 тысяч участников из 89 стран мира, а работу форума освещают 600 журналистов. В этом направлении миссия выполнена. Хотя по прежнему власти многих стран продолжают оказывать давление на участников, которые заявились для участия в нашем форуме. Что касается инвестиций, то эта работа бесконечна. Сам форум будет погружаться в более качественный контент, будет больше экономических вопросов, и в меньшей степени информационно – политических. И уже в этом году мы обсуждаем национальные проекты, социальную политику. Идет трансформация Ялтинского форума», – отметил Андрей Назаров. По его мнению, форум сопоставим с такими площадками, как в Давосе, Санкт- Петербурге и на Дальнем Востоке. Сопредседатель «Деловой России» сказал, Башкортостан достойно представлен на Ялтинском форуме.

«Очень креативно подошли коллеги к созданию нашей площадки. С одной стороны – деловая повестка, с другой — домашняя атмосфера. Люди с удовольствием принимают участие в секциях, которые проходят на площадке, независимо от темы. Башкортостан был выбран оргкомитетом, как почетный гость Ялтинского форума. Этот статус позволил Башкортостану показать себя во всей красе, выставить на самом центральном месте свой шатер, который напоминает башкирскую юрту. Участники форума узнают нашу республику с новой стороны, где живут настойчивые, креативные люди, которые могут добиваться своих целей, но при этом являются очень гостеприимными», — рассказал корреспонденту агентства «Башинформ» Андрей Назаров.

Теги: ямэф, крым
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