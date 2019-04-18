Фото: Олег Яровиков Парламент Башкирии готовится отметить 25-летний юбилей Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В следующем, 2020 году будет отмечаться 25-летний юбилей Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан». Соответствующий указ о подготовке и проведении юбилейных мероприятий подписал врио Главы республики Радий Хабиров.

Согласно Указу, праздничные мероприятия будут проходить в марте 2020 года. Возглавить организационный комитет по их подготовке и проведению, а также утвердить его состав предложено Председателю Государственного Собрания Константину Толкачеву.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план юбилейных мероприятий, Правительству Республики Башкортостан – определить источники финансирования расходов.

Государственное Собрание – Курултай является правопреемником Верховного Совета Республики Башкортостан. Новая страница в истории парламента была открыта в середине 1990-х годов. 2 марта 1994 года был принят Закон «О Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан», а в марте 1995 года состоялись выборы первого состава Государственного Собрания, которые и являются точкой отсчета в истории современного республиканского парламента.