Фото: photo.tatar-inform.ru Минтимер Шаймиев: Башкиры – наши братья по крови, исторические соседи Фото: photo.tatar-inform.ru

УФА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ходе вчерашнего концерта, прошедшего в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан, было показано видеопоздравление первого Президента РТ, Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева. В своем видеобращении он, в частности, сказал:

«Наши народы всегда жили в дружбе и согласии, так будет продолжаться и дальше. Мы поем одни и те же песни, проводим по всему миру красивые сабантуи. А самое главное – мы без переводчика понимаем друг друга. Как говорил народный поэт Мустай Карим, татары и башкиры – это два крыла одной птицы. Башкиры – наши братья и по крови, и по религии, исторические соседи по огню – ут курше, как говорят в народе. От всей души поздравляю башкирский народ со 100-летием республики. В следующем году такой же красивый праздник пройдет и в Татарстане. Пусть предстоящие годы принесут новые успехи и достижения. Желаю всем нам здоровья и процветания, красивой жизни в достатке. Мы – трудолюбивый, старательный народ и все преодолеем».