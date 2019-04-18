Фото: Олег Яровиков В Уфе продолжаются Дни Татарстана Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе, в рамках празднования 100-летия Башкортостана, продолжаются Дни Республики Татарстан в РБ. Для участия в мероприятиях в Уфу прибыла официальная делегация региона во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Накануне вечером в государственном концертном зале «Башкортостан» состоялось открытие Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. В фойе была организована выставка «Мост дружбы». Там же Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций. После этого на «Уфа-Арене» прошел товарищеский матч с участием ветеранов хоккея братских республик, руководители двух регионов произвели символическое вбрасывание.

Сегодня рано утром на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур» состоялось открытие памятника поэту Габдулле Тукаю. Затем руководители регионов осмотрели здание татарского театра «Нур» и после этого отправились в Уфимский государственный нефтяной технический университет.

В Доме Республики пройдёт встреча представителей официальных и деловых кругов Башкортостана и Татарстана, после чего в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Радий Хабиров и Рустам Минниханов откроют деловой форум «Башкортостан – Татарстан».

Также в программе Президента соседней республики – встреча с председателем Центрального духовного управления мусульман России, Верховным муфтием Талгатом Таджуддином и посещение Весеннего форума ЖКХ и строительства.