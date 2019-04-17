Фото: пресс-служба главы РБ Глава «Газпрома» напомнил Башкирии о долге за газ в 2,2 млрд рублей Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 17 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров 17 апреля в Москве обсудил различные аспекты сотрудничества с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В частности, речь шла о газификации республики, уровень которой к началу 2019 года достиг 93%. «Газпром» продолжает системную работу по газификации региона. По сообщению пресс-службы главы Башкирии, в республике в первом полугодии планируется завершить сооружение двух межпоселковых газопроводов – к уфимскому микрорайону Затон и к микрорайонам 22, 23, 23а и 24 Нефтекамска, где активно ведётся жилищное строительство. Одновременно филиалы компании проектирует ещё четыре газопровода для газификации 23 сельских населённых пунктов в Бурзянском, Мишкинском и Учалинском районах, микрорайона Радужный в Стерлитамаке.

Радий Хабиров и Алексей Миллер рассмотрели перспективы развития газозаправочной сети «Газпрома» в регионе. Сегодня она состоит из 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, в том числе четырёх – в Уфе, и двух модулей для заправки компримированным природным газом. В настоящее время компанией подобраны три земельных участка для строительства газозаправочных объектов в Уфе, Нефтекамске и селе Кармаскалы.

Алексей Миллер обратил внимание на необходимость принятия мер по урегулированию просроченной задолженности потребителей республики за газ. На 1 апреля 2019 года она составила 2,2 млрд рублей.