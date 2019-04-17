Фото: ГС РБ Парламенты Башкортостана и Татарстана договорились продолжать сотрудничество Фото: ГС РБ

УФА, 17 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Парламентская делегация Татарии нанесла визит в Госсобрание – Курултай Башкирии. Встреча состоялась в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан.

«У нас с вами общая культура, общие ценности, близкий язык – нам нужно общаться, – сказал Константин Толкачев. – Мы следим за вашей правовой базой и делимся своим опытом с вами. Наши законы по основным своим характеристикам совпадают. Наши парламенты связаны соглашением. Нам надо к нему вернуться, освежить его, пройтись по каждому пункту и посмотреть, все ли они работают».

Вице-спикер Госсовета Татарстана отметила ценность тесных межпарламентских связей. «Мы всегда старались быть вместе и поддерживали друг друга, – сказала Римма Ратникова. – Даже в 90-е годы, когда мы обсуждали сложнейшие законы, наши позиции с юридической точки зрения, с точки зрения защиты интересов наших республик были очень близки».

Межрегиональное сотрудничество ведется как на уровне парламентов, так и на уровне отдельных комитетов. В повседневную практику внедряются новые форматы взаимодействия, прежде всего совместные онлайн-заседания для обсуждения актуальных вопросов, требующих быстрого решения.

Большой интерес представителей Татарстана вызывают праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования Башкортостана.

«В следующем году мы будем отмечать 100-летие Республики Татарстан. Нам интересно, как вы провели свои мероприятия, какие у вас были интересные находки, – сказала Римма Ратникова журналистам по завершении встречи. – Возможно, мы возьмем что-то себе на вооружение. И, конечно же, мы ждем гостей из Башкортостана в нашей республике на большом официальном мероприятии».