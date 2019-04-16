Фото: пресс-служба главы РБ В Башкирии предложили ввести плавательный всеобуч Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 16 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым предложил ввести плавательный всеобуч. Стороны обсудили создание инфраструктуры для массовых занятий плаванием.

Руководитель республики сообщил, что в 2019 году в республике планируется ввести в эксплуатацию бассейны в Альшеевском, Аургазинском, Куюргазинском, Фёдоровском, Хайбуллинском и Шаранском районах. Центр спортивной подготовки на улице Камышлинской в Уфе откроется к Летним Международным детским играм. Новый бассейн достраивается в микрорайоне Инорс на улице Янаби.

Владимир Сальников предложил организовать массовое обучение плаванию школьников и подростков. «Умение держаться на воде, плавать – это не только здоровый образ жизни и путь к долголетию, – сказал сказал четырехкратный олимпийский чемпион. – Это ещё и возможность спасти тонущих на воде, а значит, сохранить человеческие жизни».

Радий Хабиров поручил Министерству молодёжной политики и спорта РБ активнее взаимодействовать с Всероссийской федерацией плавания для динамичного развития этого вида спорта в Башкортостане, сообщили в пресс-службе главы республики.