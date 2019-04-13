Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.51

EUR 72.83

14 апреля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Янгантау главы сельских поселений провели мозговой штурм

ПОЛИТИКА
Фото: автор

Фото: автор

ЯНГАНТАУ, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в санатории «Янган-тау» прошел третий по счету мозговой штурм по выработке Манифеста сельских поселений. В нем приняли участие главы сельских поселений северо–востока Башкортостана, а также Иглинского, Нуримановского и Караидельского районов. Первые два подобных семинар–совещания прошли в Абзелиловском и Бураевском районах.

«У нас проходит уже третье такое совещание с главами сельских поселений. Мы считаем, что вы – наши ключевые помощники, ключевые члены нашей команды. Именно вы работаете с людьми. На ваших плечах – развитие сельских территорий, и мы будем вам в этом очень серьёзно помогать. Хотел поблагодарить вас за труд. Примите слова глубокого уважения за то, что вместе мы развиваем нашу республику», — отметил Радий Хабиров.

В ходе мозгового штурма участники семинара-совещания выработали и представили предложения по развитию сельского хозяйства, предпринимательства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры, здравоохранения, экологии и других важных направлений, прописанных в национальных проектах.

«Все наши предложения продиктованы самой жизнью, они выработаны на основе тех проблем и вопросов, с которыми к нам ежедневно обращаются наши жители. И очень важно, что мы имеем возможность донести наши идеи до Радия Фаритовича. Руководитель республики внимательно выслушал наши предложения, участвовал в дискуссии, рассказал нам о своем видении развития Башкортостана. Такие форматы очень нужны и нам для понимания, куда и как будет двигаться наша республика», — делились своими впечатлениями главы сельсоветов в кулуарах совещания.

Радий Хабиров, завершая работу семинара-совещания, отметил, что лучшие практики и предложения лягут в основу конкретных поручений правительству республики.

Теги: мозговой штурм, северо-восток
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уфимский рейс «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за неполадки
Самолет компании «Аэрофлот», направлявшийся в Уфу из Шереметьево, вернулся из-за технической неисправности. Об этом сообщают пассажиры рейса. Борт встре
На севере Башкирии ожидаются дожди со снегом
В северных районах Башкирии ночью ожидаются дожди со снегом, сообщает Башгидрометцентр. В целом по республике холодает — дневная температура около +8 гр
В Уфе спасатели сняли с 11-го этажа невменяемого мужчину
В Уфе спасли 32-летнего мужчину, бегавшего по строительным лесам и не вступавшего в контакт. Сотрудников спасательного отряда вызвали очевидцы. Дело был
В Башкирии на реке Уфе водолазы будут искать утонувшего рыбака
МЧС по Башкирии сообщило о ЧП в Караидельском районе — на реке Уфе перевернулась лодка с двумя рыбаками. Несчастный случай произошел около поселка Бердя
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть