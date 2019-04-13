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13 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В селе Верхние Киги построят новое здание для детской школы искусств

ПОЛИТИКА
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В районном центре Кигинского района начнется строительство нового здания для детской школы искусств, которая сегодня арендует здание у Дома пионеров и школьников. Такое поручение дал врио главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки.

Директор Дома пионеров и школьников Рима Мухаметдинова рассказала руководителю республики, что сегодня в 17 кружках и секциях по пяти направлениям занимаются более 755 детей из Верхних Кигов и окрестных деревень. Еще более 300 детей занимаются в школе искусств, и самая главная проблема связана с нехваткой помещений и теснотой.

«Наши дети испытывают определенные неудобства, да и всех желающих мы уже не в состоянии принять», — сказала директор Дома пионеров. Своего коллегу поддержала и директор детской школы искусств Гулия Мингажева.

Радий Хабиров посетил ряд музыкальных классов, где пообщался с педагогами и детьми. Педагог дополнительного образования Эльвира Фаизова, которая занимается с детьми в объединение «Береста», рассказала руководителю Башкортостана, что юные жители района с удовольствием занимаются в доме творчества. В прошлом году символы Башкортостана, выполненные из бересты, победили во Всероссийском конкурсе.

В детской школе искусств детей обучают игре на фортепиано, курае, баяне, аккордеоне, скрипке и гитаре. Дети также постигают азы хореографического искусства, живописи, есть хоровой класс.

Вокальный ансамбль преподавателей «Фантазия» является дипломантом, лауреатом межрегиональных, всероссийских, республиканских конкурсов.

Проектные работы оцениваются в 3 млн рублей, строительно-монтажные работы в 89 млн рублей. Администрацией района совместно с министерством культуры подготовлен эскизный вариант проекта строительства Детской школы искусств на 100 мест, который в дальнейшем планируется для повторного применения в качестве типового здания детской школы искусств в сельских районах республики. Для строительства музыкальной школы в центре селе Верхние Киги имеется земельный участок, обеспеченный всеми инженерными сетями.

Теги: школа искусств, Верхние Киги, Радий Хабиров, рабочая поездка
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