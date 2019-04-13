Опыт Кигинской ЦРБ по профилактике суицидов будет рассмотрен на «Здравчасе»

Фото: автор





Фото: автор

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Рабочая поездка врио главы Башкортостана Радия Хабирова по Кигинскому району началась с посещения центральной районной больницы. Главный врач лечебного учреждения Равиль Каримов рассказал руководителю республики, что на сегодняшний день в больнице не хватает узких специалистов. Сейчас здесь трудятся 36 врачей, необходимы еще 15 и три фельдшера.

«Больнице требуется и новое медицинское оборудование. В частности, аппараты УЗИ и стоматологическое оборудование, — рассказал главврач Кигинской ЦРБ.

Радий Хабиров отметил, что администрации района совместно с больницей надо усилить работу по привлечению медицинских специалистов, решать их жилищные и бытовые проблемы. По покупке медицинского оборудования руководитель республики даст необходимые поручения Минздраву.

Равиль Каримов рассказал, что в 2013 году в больнице начал работать психотерапевт, и жители деревень сначала с недоверием отнеслись к появлению такого специалиста. Однако статистика показала, что в районе с появлением психотерапевта резко снизилось количество суицидов. Если в 2013 году их было 23, то уже в прошлом году всего 6. Радий Хабиров дал поручение главному врачу больницы доложить об этом положительном опыте на следующем заседании «Здравчаса».

Еще одна проблема больницы связана с утилизацией отходов. В 2011 году был проведен капитальный ремонт корпусов ЦРБ с устройством санитарно-технического оборудования в каждом здании (всего здесь семь корпусов), в связи с чем резко выросло потребление воды и водоотведение сточных вод. Имеющиеся на территории ЦРБ жижесборники быстро переполняются, из-за чего загрязняется территория больницы и ближайшие усадьбы жителей села, вызывая многочисленные недовольства и жалобы населения. Из бюджета Башкирии Кигинской ЦРБ выделено 2 миллиона рублей на проектные работы. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составляет 10 млн рублей. И.о. вице-премьера правительства — министра ЖКХ Михаил Киреев доложил Радию Хабирову, что все работы планируется завершить в этом году.