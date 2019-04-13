Жители Кигов встретились с кандидатами от «Единой России» на пост главы Башкирии

Фото: автор



Фото: автор

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в селе Верхние Киги состоялась первая встреча кандидатов от «Единой России», которые участвуют в предварительном голосовании для дальнейшего выдвижения от партии на выборах главы Башкортостана с секретарями местных и первичных отделений партии. На этой неделе на заседании президиума политсовета единороссов был утвержден окончательный список кандидатов для участия в праймериз. В него вошли врио главы Башкортостана Радий Хабиров, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава администрации Кумертау Борис Беляев, руководитель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева. Сегодня все четыре кандидата рассказали о своей жизненной и трудовой биографии, представили свои программы и предложения по развитию региона.

Зариф Байгускаров сообщил о том, как местах исполняются федеральные и региональные законы на местах. В частности, он акцентировал внимание на то, что наконец начали наводить порядок с карьерами, где до этого добыча песка, гравия и камня-плитняка велась фактически варварскими способами. Его волнует и проблема незаконной рубки леса. Депутат Госдумы отметил, что требует решения проблема оттока молодежи из республики, которая уезжает учиться в другие регионы России, и, к сожалению, уже не возвращается в республику. Зариф Байгускаров поддерживает и меры, которые сейчас предпринимает руководство Башкортостана в борьбе с продажей контрафактного алкоголя.

Глава администрации Кумертау Борис Беляев рассказал о том, как развивается их территория опережающего развития. По его словам, сегодня для динамичного развития муниципалитетов требуется тесная кооперация, тесная работа с институтами и фондами развития и федеральными структурами. Нужно создавать индустриальные и аграрные технопарки, чтобы не только развивать производство, но и сохранять в республике молодые кадры. По словам Бориса Беляева, сегодня всем и особенно руководителям, — главам городов и районов нужно меньше спать и больше работать.

Председатель совета Башкирского регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева считает, что на местах нужно больше уделять внимание поддержке малого и среднего предпринимательства. По ее мнению, именно люди, которые сегодня занимаются бизнесом, двигают вперед экономику, пополняют своими налогами местные бюджеты.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров в своем выступлении отметил, что «Единая Россия» проходила разные периоды в своей истории, но всегда была ответственной. «Я принял решение, что на выборы главы Башкортостана буду выдвигаться от партии, и его менять не буду», — сказал Радий Хабиров.

По мнению руководителя республики, сегодня управленческой команде Башкортостана не хватает веры в себя, хотя она вполне профессиональна. «Мы в республике должны жить одной большой семьей, нужно единое сообщество жителей. И должен работать принцип: Мы своих не бросаем. Мы должны оказывать помощь нашим старикам, детям, нашим жителям, которые попали в трудную жизненную ситуацию», — отметил руководитель региона.

Не менее важным принципом является справедливость. «Не надо бояться людей, с ними нужно разговаривать, мы должны их слушать и слышать, объяснять свою позицию, и самое главное исполнять, то, что мы обещали. А если по каким-то причинам не получилось сделать, того что было обещано, то иметь силы в этом признаться и извиниться перед людьми».

Радий Хабиров считает, что руководитель муниципалитета не должен находиться во власти больше двух сроков своих полномочий, а эффективные главы должны расти в своей профессиональной карьере.

Руководитель Башкортостана акцентировал внимание и на том, что надо всем вместе бороться с продажей суррогатного алкоголя, бытовым пьянством и алкоголизмом. От этого во многом зависит и сбережение народа.

По мнению руководителя республики, в регионе уже принимаются меры и по снижению ДТП.

В сельских районах для решения жилищной проблемы планируется выделение земельных участков с готовой инфраструктурой.

Отвечая на вопросы участников встречи, Радий Хабиров рассказал о своем видение развития санаторно-курортной системы Башкортостана. Он считает, что наряду с развитием крупных санаториев нужно развивать и небольшие дома отдыха и турбазы. Руководитель республики рассказал, что в Башкортостане безусловно будет продолжена поддержка национально-культурных фестивалей и праздников. Свое мнение руководитель региона высказал и по поводу браконьерства и незаконной охоты, отметив, что и в этой сфере будет наведен порядок.

Радий Хабиров отметил, что в республике будет поддерживаться коневодство. В мае пройдет отдельное совещание, на котором будут рассмотрены перспективы развития этой отрасли сельского хозяйства.

По словам руководителя региона, в сельских районах нужно активно развивать малый бизнес. Для этого нужно создавать инфраструктуру, искать разные подходы.

«У нас огромное количество инициативных людей, со своими идеями, но зачастую они не могут начать свой бизнес из-за отсутствия понимания со стороны местных властей. Эту ситуацию мы поправим», — сказал Радий Хабиров.

Кандидатам от «Единой России», участвующим в процедуре предварительного голосования, предстоит провести еще три такие встречи. И.о. руководителя регионального исполкома «Единой России Рустем Ахмадинуров, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что следующие встречи будут тематическими. В Учалах 27 апреля кандидаты обсудят проблемы экологии и развития промышленности, 18 мая в столице Башкирии они подискутируют о будущем Уфимской агломерации, а 29 мая в Нефтекамске поговорят о молодежной политике.

8 июня на своей региональной конференции единороссы определят своего кандидата, который пойдет от партии на выборы главы Башкортостана.