Фото: ИА «Башинформ» Полпред президента РФ в ПФО задекларировал доход в 657 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров задекларировал доход в 657 млн 278 тыс. рублей. Основную часть дохода составила продажа ценных бумаг ПАО «АвтоВАЗ» на 618 млн 124 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе полпреда. Также сумма сложилась из:

— дохода по основному месту работы — 22 млн 627 тыс. 364 руб.,

— дохода от вкладов в банках и иных кредитных организациях — 16 млн 327 тыс. руб.,

— дохода от продажи автомобиля «Лада Ларгус» 2012 года выпуска — 200 тыс. рублей.

«Игорь Комаров работал в должности президента ОАО «АвтоВАЗ» в период 2009-2013 гг., и вместе с топ-менеджерами компании периодически вкладывал средства в развитие крупнейшего отечественного автопроизводителя, покупая пакеты акций предприятия. После перехода на работу в Федеральное космическое агентство «Роскосмос» в 2013 году Игорь Комаров передал акции ОАО «АвтоВАЗ» в управление ПАО «Сбербанк России». В 2018 году ПАО «АвтоВАЗ» объявило о принудительном выкупе акций, в связи с чем Игорь Комаров получил доход в вышеуказанном размере», — проинформировали в пресс-службе полпреда.