В Башкирии предприниматели выпустили книгу о самих себе

Фото: Марина Чепикова







Фото: Марина Чепикова

УФА, 26 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе, в издательстве «Информреклама», вышло в свет уникальное издание в двух томах и подарочном оформлении — книга «Предпринимательство Республики Башкортостан: события, факты, люди». Тираж книги — 2 тысячи экземпляров. Участники проекта, а также администрации городов и районов, рекомендовавшие лучших представителей малого бизнеса в качестве героев статей книги, получат авторские экземпляры красочного сборника.

Книга о зарождении предпринимательства и его развитии в Республике Башкортостан — это второй этап изучения истории малого бизнеса. Первым успешным опытом было создание книги «Предпринимательство Уфы: события, факты, люди», она получила широкий резонанс в предпринимательском сообществе и государственных органах.

Идею второй книги о малом бизнесе, о судьбах тех, кто собственным трудом стал средним классом, достойно вошел в рыночную экономику, поддержали некоммерческие организации, выражающие интересы предпринимательства: Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ, Ассоциация организаций предпринимательства РБ, Ассоциация женщин-предпринимателей РБ, Торгово-промышленная палата РБ, Союз торговых рынков РБ, отраслевые ассоциации и союзы. Координатором и вдохновителем проекта выступил Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму, поддержку оказала Администрация Главы республики.

Основная нагрузка при подготовке материалов легла на администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Ими были представлены визитные карточки муниципальных образований, где отражен вклад предприятий малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие региона, кандидатуры самых известных и уважаемых предпринимателей.

Проект получил название «Предпринимательство Республики Башкортостан: события, факты, люди», был создан творческий коллектив с одноименным названием «Софалю», тщательно разработаны концепция и структура книги. Материалы книги охватывают период с 1987 по 2018 годы и рассказывают о становлении малого бизнеса во всех муниципальных образованиях республики. Она снабжена документально-исторической частью о дореволюционном периоде развития купечества (включая времена нэпа), торговли, промышленности на территории республики и богато иллюстрирована архивными и современными фотографиями.

Книга включает как событийный ряд, отражающий тенденции и особенности всех временных периодов, условно поделенных на пятилетки, так и интервью самых активных, самых известных людей, которые в этот промежуток новейшей истории начали свой бизнес или курировали вопросы предпринимательства, работая в муниципальных и государственных органах.

«Из более миллиона предпринимателей, представляющих малый бизнес республики последние тридцать лет, в книге рассказано о судьбах немногим более пятисот человек. По статистике, это один герой на каждые две тысячи действующих предпринимателей. Многие достойные и уважаемые бизнесмены в книгу не попали. Но это хороший повод продолжить летопись развития малого бизнеса в будущем. Наш опыт пригодится последователям», — говорит член творческого коллектива, редактор книги журналист Марина Чепикова.

Именно журналистами была проведена большая работа по подготовке статей. К работе кроме уфимских журналистов были привлечены сотрудники городских и районных газет. Они хорошо потрудились: все тексты носят личностный, часто философский характер, зарисовки о людях отличаются искренностью и эмоциональностью. Особую благодарность издатели книги выразили агентству «Башинформ», новости с ленты которого легли в документальную основу книги, Национальной библиотеке РБ имени Ахмет-Заки Валиди, предоставившей для работы подшивки периодических изданий из своих фондов, фотографам республиканских печатных и электронных СМИ. Иллюстрации книги живо отражают как неоднозначные времена перестройки и развала Советского Союза, так и особенности этапов становления малого бизнеса, выстраивания взаимоотношений бизнеса с властью. Получилась книга о людях, их переживаниях, о том, как сложно воспринимались необратимые перемены в обществе и экономике страны, как каждый находил свои оригинальные решения по вхождению в бизнес, в новую рыночную эпоху, делал собственные выводы.

«Самым сложным было создать концепцию новой книги — чтобы она была как бы продолжением уфимской книги, была схожа с ней по стилю и оформлению, но не повторяла контент. Заслуга руководителя творческого коллектива «СОФАЛЮ» Валерия Валиахметова в том, что ставка была сделана на администрации городов и районов, которые написали «визитные карточки» своих муниципальных образований и составили списки предпринимателей, достойных представлять в подарочном историческом издании их территориальные единицы в плане развития малого предпринимательства.

Верным был и расчет на помощь журналистов местных редакций, обеспечивших возможность лично достучаться, дойти, доехать до каждого героя. Ведь малыми силами нашей редакции — творческого коллектива объехать за короткий срок всю республику, посетить все города и районы не представлялось возможным.

Опыт Валерия Валиахметова, как бывшего госслужащего и нынешнего действующего бизнесмена, учредителя нескольких частных компаний, позволил объединить две стороны — власть и бизнес — единой целью: создать уникальную книгу-летопись о самих себе, суметь договориться и найти общий взгляд на процесс формирования малого бизнеса. Мы достигли поставленной цели: описать, запечатлеть и осмыслить максимально все достижения предпринимателей Республики Башкортостана и практику создания и ведения бизнеса, накопленный руководителями частных предприятий и фирм, министерств и ведомств, курирующих субъекты малого предпринимательства.

Задачей проекта было повышение престижа предпринимательства, осмысление накопленного опыта, дальнейшее эффективное развитие предпринимательства, а также привлечение внимания властей, представителей общественности и широкой публики к проблемам малого бизнеса. К сожалению, последние три года уровень предпринимательских намерений, то есть, желание открыть свое дело в России, значительно упал. Требуется реабилитация бизнеса в глазах общества, т.к. для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства это является тормозящим фактором. Необходимо заново создать и пропагандировать положительный образ предпринимателя. Для кардинального изменения ситуации необходима системная работа по формированию положительного имиджа российского предпринимателя, необходимо реализовывать пропаганду предпринимательской деятельности. Наша книга как раз сумеет восполнить этот пробел, собрав воедино большой массив информации о малом бизнесе, сохранит его для потомков», — рассказала Марина Чепикова.

Книга, безусловно, станет популярным учебником для экономистов и историков, для тех, кто намерен развивать собственное дело. А для всех, кто попал на страницы уникального издания в двух томах, книга станет гордостью и ценностью семьи, летописью жизни их самих, отцов и дедов, тех, кто придет вслед за этими героями, отметили создатели книги.