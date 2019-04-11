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11 апреля Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Назначение Раиля Сарбаева вызвало критику прохамитовского политолога

ПОЛИТИКА

УФА, 11 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

На этой неделе действующий руководитель Башкирии Радий Хабиров представил нового главу Корпорации развития РБ — Раиля Сарбаева, который в 2008-2010 годах возглавлял правительство республики в статусе премьер-министра. Это решение вызвало критическую оценку близкого к экс-главе Башкирии Рустэму Хамитову политолога Дмитрия Михайличенко.

«Сможет ли Сарбаев принести пользу республике?» — задает риторический вопрос Михайличенко на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, что в годы правления Рустэма Хамитова Раиль Сарбаев неоднократно пытался вернуться во власть. В 2014 году он пробовал зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Башкирии и стать реальным конкурентом Хамитову на выборах, но тогда по формальным признакам ему в регистрации было отказано. В 2016 году Сарбаев пытался стать депутатом Госдумы РФ от Башкирии, но проиграл конкуренту от «Единой России» Зарифу Байгускарову.

Однако сомнение Михайличенко относительно пользы республике, которую может принести Сарбаев, в комментариях не получило поддержки. Так, доцент Михаил Бреслер назвал Раиля Сарбаева «прагматичным и опытным управленцем», другие комментарии гласят, что «решение очень интересное!», «Радий Фаритович всё делает правильно. Консолидирует элиты».

Напомним, что политолог Дмитрий Михайличенко известен тем, что в своих комментариях поддерживал точку зрения бывшего главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова. Его также называют соратником экс-руководителя идеологического блока Администрации Главы РБ Максима Михайлова, отправленного в отставку сразу после смены власти в регионе.

Теги: Михайличенко, Хамитов
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