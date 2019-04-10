Фото: Ксения Калинина В Уфе презентовали Историко-правовой комментарий к Конституции Башкортостана Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 апр 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в здании Госсобрания – Курултая республики, 10 апреля состоялась презентация Историко-правового комментария к Конституции Башкортостана (Комментарий). Выпуск издания приурочен к 100-летию образования республики. Как сообщил агентству «Башинформ» председатель Конституционного суда РБ (КС РБ), а также руководитель авторского коллектива и научный редактор Комментария Зуфар Еникеев, цель издания – уяснение «духа» и «буквы» действующей Конституции РБ, раскрытие подлинного смысла и содержания ее норм.

«Конституция – это основной закон, это договор между гражданским обществом и государством, в каких пределах государство вправе вмешиваться в частную жизнь граждан и каким образом должно быть построено государство. Граждане с малых лет должны изучать Конституцию, а Комментарий в этом им поможет. Мы строим правовое государство – право превыше всего», — сказал Зуфар Еникеев.

Над Комментарием в течение нескольких лет трудились специалисты высочайшего уровня: судьи и работники секретариата КС РБ, сотрудники Академии наук РБ, ведущие ученые-правоведы, а также историки, философы, политологи, работники органов госвласти – всего 40 авторов. Тираж издания составил 2000 экземпляров.

«Перед авторским коллективом была поставлена задача не только дать доктринальное толкование действующим нормам Конституции РБ, но и показать развитие в Башкортостане конституционно-правовой мысли, проследить процесс изменения на разных исторических этапах конституционно-правовых норм, проиллюстрировать теоретические положения интересными историческими фактами. Такой подход обусловлен тем, что действующая Конституция РБ – не первая, а четвертая по счету. В ее нормах четко прослеживается историческая преемственность», — пояснил председатель КС РБ.

Коллективу ученых и практических работников удалось подготовить оригинальное творческое издание, сочетающее достижения научной историко-правовой мысли и рекомендации прикладного характера.

«Комментарий предназначен для судей КС РБ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, депутатов, работников органов исполнительной власти, правоохранителей, адвокатов, преподавателей, студентов юридических вузов. Надеемся, что издание повысит уровень правовой культуры общества, поможет и рядовым гражданам глубже уяснить положения действующей Конституции», — сказал Зуфар Еникеев.

В рамках презентации издания прошла торжественная церемония вручения сертификатов авторам Комментария, а также был представлен сборник Конституционно-правовых актов Башкортостана. Выпуск этого издания приурочен к 25-летию принятия Конституции РБ.