Фото: ЦИК России предложил кандидатуру Илоны Макаренко на назначение членом Центризбиркома РБ Фото:

УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Центральная избирательная комиссия России на своем очередном заседании предложила врио главы Башкирии Радию Хабирову кандидатуру директора Института права Башкирского государственного университета Илоны Макаренко на назначение членом ЦИК республики с правом решающего голоса. Ранее СМИ Башкирии писали, что Макаренко, после перехода теперь уже бывшего председателя региональной избирательной комиссии Хайдара Валеева на работу в администрацию главы Башкирии, займет его место.

Илона Анатольевна Макаренко родилась 8 февраля 1968 года в Уфе. Доктор юридических наук, профессор. В 1992 году окончила юридический факультет Башкирского государственного университета (ныне — Институт права БашГУ). С 1992 года — на кафедре криминалистики и судебных экспертиз Башкирского государственного университета: соискатель, ассистент, старший преподаватель (1995-1999), доцент (с 1999), заведующая кафедрой криминалистики (с 2005). С 2009 года — директор Института права Башкирского государственного университета.