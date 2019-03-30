Олег Галин предложил законодательные инициативы в отношении прав осуждённых

УФА, 30 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана, председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Олег Галин предложил поправки к федеральному закону, регламентирующему деятельность общественных наблюдательных комиссий. В случае принятия данных поправок члены комиссии смогут проверять и обеспечивать соблюдение прав человека в местах принудительного содержания граждан — в конвойных помещениях зданий мировых и федеральных судов, в помещениях федеральной службы судебных приставов и в транспортных средствах, на которых задержанные, обвиняемые, подозреваемые, арестованные и осужденные граждане доставляются в суд, отдел полиции или исправительное учреждение.

Свое предложение он озвучил на круглом столе в рамках выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в столичном Конгресс-холле «Торатау». Темой обсуждения стали итоги проверки условий содержания и соблюдения прав граждан в следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, исправительных колониях и воспитательных колониях республики.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Михаил Федотов и члены Совета Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин, Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Рим Каюмов, помощник начальника УФСИН региона по СПЧ в УИС Ильгиз Канзафаров, представители региональной прокуратуры и местных правозащитных организаций.

Олег Галин в своем выступлении рассказал также о деятельности Общественной наблюдательной комиссии республики четвертого состава, и мерах ресоциализации осужденных граждан, принимаемых комиссией.По словам спикера, ОНК субъектов России постоянно получают жалобы от вышеуказанных категорий граждан, в которых сообщается, что в этих помещениях не соблюдаются права человека.

«Там нет условий для изучения материалов дела, в некоторых конвойных помещениях нет даже света! Нет условий для приема пищи, условий комфортности, санитарных узлов, нет медицинских аптечек, не соблюдается принцип разделения граждан по тяжести совершенного преступления, а ведь они должны содержаться раздельно, имеется ряд других недостатков. Сегодня члены ОНК эти помещения проверить не могут, потребовать устранения этих недостатков не могут, поскольку в списке мест принудительного содержания во второй статье закона их нет. То же касается и дежурных частей районных отделов Федеральной службы судебных приставов, — пояснил Олег Галин. — Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обладают правом принудительного привода граждан. И пока эти граждане ожидают доставления в суд, они находятся в помещениях ФССП, где нет не только условий для содержания граждан принудительно, там порой и дежурных частей-то как таковых нет».

Также общественник предложил дополнить список мест принудительного содержания транспортными средствами, на которых задержанные, обвиняемые, подозреваемые, арестованные и осужденные граждане доставляются в суд, отдел полиции или исправительное учреждение.

«Мы знаем о случаях, когда в так называемом «автозаке», рассчитанном, например, на 10 человек, перевозятся 20. Представляете, что испытывает человек при такой перевозке. Или вагон поезда, перевозящий осужденных. Или полицейский автомобиль, доставляющий задержанного в отдел полиции. Общественная наблюдательная комиссия должна иметь право проверять соблюдение прав человека и в этих местах. Поскольку это тоже места, где граждане содержатся принудительно, не по своей воле», — сообщил Олег Галин.

Предложения заместителя Председателя Общественной палаты РБ, председателя региональной ОНК, были поддержаны участниками круглого стола. Член Постоянной комиссии Совета по правам человека Андрей Бабушкин сообщил, что данные предложения обязательно станут предметом рассмотрения на ближайшем заседании СПЧ в Москве и будут предложены профильному комитету Госдумы России для разработки соответствующего законопроекта.