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20 марта Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В одном из парков Уфы установят памятник погибшим при исполнении росгвардейцам

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

В одном из парков Уфы установят памятник погибшим при исполнении росгвардейцам Фото: Мирон Доровских

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По инициативе ветеранской организации Росгвардии Башкирии прорабатывается вопрос установки в одном из уфимских парков памятника сотрудникам и военнослужащим подразделений ведомства, погибшим при исполнении воинского и служебного долга. Об этом 20 марта на встрече с журналистами в агентстве «Башинформ», организованной в преддверии 208-й годовщины образования войск национальной гвардии РФ, сообщил врио начальника регионального управления ведомства Александр Голуб.

По его словам, предложение получило поддержку ведущих творческих союзов, а также башкирского отделения Общероссийского народного фронта.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку концепции памятника и лучший художественный замысел, в котором может принять участие любой желающий. Будут рассматриваться работы как профессиональных художников и архитекторов, так и всех тех, кому небезразлична эта тема. Условия конкурса будут опубликованы в официальных группах Росгвардии РБ в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Работы оценят специалисты Архитектурно-строительного института УГНТУ путем онлайн-голосования, а затем будут определены победители.

«Мы чтим наших героев, помним наших ветеранов, заботимся о детях и семьях погибших боевых товарищей, мы воспитываем нашу молодежь в духе славных традиций, на примерах подвигов их земляков, соседей, выпускников родных школ, мы издаем книги, которые научат главному — любить свою Родину и ценить свой народ, — подчеркнул полковник Александр Голуб. — Чтобы выполнять поставленные задачи на «отлично», мы занимаемся каждодневной боевой учебой и профессиональной подготовкой, несмотря на трудности и невзгоды, внезапные командировки, жертвуя уютом домашнего очага, отрывая время от семейных забот и без колебаний отдавая его службе».

Справка. 27 марта 1811 года император Александр I своим указом приказал генералу от инфантерии графу Комаровскому собрать все части, которые охраняли правопорядок на территории Российской империи, и создать единый корпус внутренней стражи «для охранения тишины и спокойствия». Как и две сотни лет назад, подразделения Росгвардии играют главную роль в пресечении и нейтрализации внутренних вооруженных конфликтов и представляют один из основных силовых компонентов в системе внутренней безопасности государства.

Теги: Росгвардия, память
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