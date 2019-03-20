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Какие меры принимались в Уфе для борьбы с безработицей

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе главную массу безработных составляли чернорабочие и торгслужащие. Чем объяснялся приток новых безработных и как с этим боролись, рассказала газета «Красная Башкирия» в феврале 1927 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Безработица в Уфе увеличивается. По последним данным биржи труда, в Уфе насчитывается 6000 безработных», — информировала газета, напомнив, что на 1 декабря 1926 года безработных в городе было около пяти тысяч. При этом главную массу безработных составляли «чернорабочие и совторгслужащие». Как отмечается, количество безработных первой категории доходило до половины всех безработных.

Приток новых безработных в издании объяснили сокращением штата служащих в ряде предприятий Уфы, а также отсутствием сезонных чернорабочих и строительных работ. «Рост безработицы ожидается примерно до апреля, после чего безработица пойдет на убыль. Уйдут с биржи водники, строители, грузчики. С началом отпусков получит работу и часть совторгслужащих», — поясняют в газете.

Для смягчения остроты положения безработных центр запросил деньги на организацию в Уфе санитарно-питательного пункта для особо нуждающихся. «Здесь безработный получит бесплатную медпомощь и питание», — говорится в публикации. Предполагалось также открытие общественных работ во всебашкирском масштабе. На все это требовалось свыше 200 тысяч рублей.

Также принимались меры в области трудоустройства безработных. «С учреждениями идет заключение договоров на прием рабсилы исключительно с биржи», — рассказывает газета. Однако, как сообщил изданию заведующий биржей труда, «многие организации (даже профсоюзные) не исполняют функции биржи труда, непосредственно принимая нужную рабочую силу». «Это ненормально и должно быть изжито», — отметили в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, безработица, занятость населения, Уфа
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