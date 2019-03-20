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20 марта Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

От катера до бронетранспортёра: уфимские службы показали готовность к весеннему половодью

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На площадке перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» утром 20 марта состоялся масштабный смотр готовности сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС к чрезвычайным ситуациям в период весеннего половодья. В мероприятии были задействованы 218 человек, 89 единиц техники и 28 служб города.

Вниманию были представлены катера, лодки, судно на воздушной подушке «Хивус», колесный снегоболотоход «Трэкол-39445Д» с высокой проходимостью и колесами в человеческий рост, единственная в Башкортостане пожарная автоцистерна одновременно с функциями насосной станции и рукавного автомобиля «ПАНРК», бронетранспортер, мобильный узел связи подвижного пункта управления ГУ МЧС России по РБ, беспилотники для мониторинга паводковой ситуации.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, в смотре сил и средств приняли участие и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ Артур Ахметханов и начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов.

По итогам смотра был вынесен «вердикт»: силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья готовы.

Теги: МЧС, смотр
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