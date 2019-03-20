Фото: Олег Яровиков Травник Михаил Гордеев: «После пожара не строю планов на будущее» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Знаменитый травник Михаил Гордеев рассказал о своей работе после пожара на заводе в поселке Русский Юрмаш Уфимского района.

В ночь с 3 на 4 января 2018 года на территории завода фитоцентра Гордеева в поселке Русский Юрмаш произошел пожар, где сгорело все оборудование, сырье и склад готовой продукции.

«Сгорело все дотла и ничего не подлежало восстановлению. Мы пригласили бригаду и сдали то, что осталось, на металлолом. Участок расчистили. Арендовали помещение в 700 квадратных метров при норме необходимых 4000 квадратных метрах – и на этом пятачке поставили станки, организовали склад. Смогли наладить выпуск 70 процентов продукции. Пришлось отказаться от производства соков, бальзамов, сократили выпуск кремов, перестали заниматься медом, живицей и продукцией для животных – кроликов и хомячков. Сконцентрировались только на необходимых лекарственных травах», рассказал Гордеев.

На восьмой день после пожара уже начали фасовать: были предоставили станки на условиях постоплаты. Травы давали коллеги с условием, что оплата будет потом. На сумму в 600 тысяч рублей предоставили беспроцентный займ Институт биологии УНЦ РАН и медфирма «Хуанди», использующая в лечении пациентов фитосредства компании. 750 тысяч рублей перевели частные лица. В общей сложности на счет компании поступило 2,5 млн рублей — на эти средства купили оборудование, тару и травы.

«Удалось выстоять во многом благодаря тому, что со мной остался весь мой коллектив. Работали в полевых условиях. И сейчас работа продолжается практически круглосуточно. На месте сгоревшего цеха строим завод, помещения сгорели, но инфраструктура осталась: свет, газ, вода есть. Надеемся к 31 мая 2019 года возвести коробку», — сказал Михаил Гордеев.

Точные сроки полноценного запуска завода и возобновления выпуска продукции в прежних объемах Гордеев не называет.

«Содержание фитоцентров не выгодно, высока цена аренды. Как заработаем — достроим», — говорит он. «Помогли простые люди. Присылали от 100 рублей! Я рассчитывал на помощь властей, но ни к мэру Уфы, ни к главе администрации Уфимского района, ни к главе региона попасть не удалось. Для Русского Юрмаша мы были градообразующим предприятием, в месяц платим 700 тысяч рублей налогов», — признается травник. «После пожара я перестал что-либо планировать. Помню, были предновогодние посиделки, все ждали наступающий 2018 год. Думал, через полгода рассчитаюсь с кредитами, работа фитоцентров налажена, наконец-то займусь внуками – у меня их четверо, и семь крестных детей. Надеялся собрать их вместе в Красном Ключе и заниматься с ними. Это было 29 декабря. 3 января произошел пожар и я лишился всего. Какие могут быть теперь планы? Как Бог даст».