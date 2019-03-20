Радий Хабиров поздравил воспитанников республиканского детского дома №1 с днем счастья

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В 2021 году Башкирский республиканский детский дом №1 отметит свой столетний юбилей. Он был создан в мае 1921 года по инициативе политического и государственного деятеля Шагита Худайбердина, как Центральный дошкольный детский дом для спасения детей, осиротевших в ходе революционных событий и Гражданской войны. Сегодня детский дом посетил врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Директор учреждения Фаниса Бадретдинова рассказала, что в настоящий момент здесь воспитываются 46 детей в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе три ребёнка дошкольного возраста.

«Мы организовали проживание наших детей по принципам семейного воспитания в пяти воспитательных группах, размещённых по квартирному типу. В каждой такой группе кроме спален и жилых комнат, есть отдельные помещения для отдыха и приёма пищи, для занятий, санузлы, Большинство наших ребят обучаются в уфимской школе №99», — рассказала руководителю республики Фаниса Бадретдинова.

«Мы благодарны нашему родному дому, нашим педагогам и воспитателям, которые вложили в нас свое сердце и душу. Здесь же вместе с нами росли родные братья и сестры, которые тоже добились определенных успехов. Уже выйдя из стен детского дома мы даже нашли своих родных, общаемся с ними. Со своими ребятами, с которыми мы здесь росли и учились, мы тоже встречаемся, и считаем себя одной большой семьей», — рассказали выпускники руководителю республики.

«Вы молодцы, так держать. Вы пример и для других ребят, которые в силу разных обстоятельств попали в детские дома», — отметил Радий Хабиров.

«Пусть он вас оберегает от злых людей, помогает в работе», — пожелал Вадим.

Радий Хабиров пообщался с выпускниками детского дома Дианой Быковой, Валентиной Черновой и Александром Калимуллиным. Молодые люди с успехом закончили высшие учебные заведения, создали свои семьи, занимаются собственным бизнесом или работают социальными работниками по работе с семьями.Радий Хабиров сказал, что гордится такими людьми, которые, несмотря ни на что, добиваются успехов в жизни, стремятся к своей цели.12-летний Вадим Шевченко подарил руководителю республики оберег, который воспитанники детского дома сделали своими руками.Известный в Башкортостане Миндигафур Зайнетдинов рассказал руководителю республики, что он и его коллеги занимаются с ребятами музыкой, учат их играть на курае и других национальных инструментах. Здесь же музыкант сыграл на кубызе и дал Радию Хабирову первый мастер-класс по игре на этом инструменте.

На концерте, который воспитанники детдома приготовили к 100-летию республики, Радий Хабиров пригласил их на хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом», который пройдет сегодня на «Уфа-Арене».

«Вы там хорошо поболейте за нашу команду, поддержите их, пожелаем им победы».

«Искренне желаю вам быть счастливыми — сейчас и в будущем. А для этого нужно хорошо учиться, заниматься спортом, не переживать, быть сильными, уверенными и идти только вперёд», — пожелал руководитель Башкортостана.

В столовой детского дома Радий Хабиров вместе с воспитанниками попил чаю, со сладостями и тортами, которые он привез с собой, вручил подарки и поздравил их всех с Международным днем счастья.