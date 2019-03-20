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Уфимец, насмерть сбивший в центре города судью, вышел на свободу

ОБЩЕСТВО
Фото: Из открытых источников

Уфимец, насмерть сбивший в центре города судью, вышел на свободу Фото: Из открытых источников

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Уфы Илья Климов, насмерть сбивший 48-летнюю судью Арбитражного суда Башкирии, вышел на свободу. «Вести-Башкортостан», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что мужчина освободился из колонии общего режима несколько месяцев назад. Изначально Кировский районный суд назначил уфимцу 4 года 10 месяцев в колонии-поселении, но потерпевшая сторона сочла приговор мягким и подала апелляцию. Верховный суд республики ужесточил наказание – в 2015 году его приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима.

«В 2018 году Госдумой были приняты поправки в Уголовный кодекс — день в СИЗО приравняли к полутора дням в колонии общего режима. Поэтому Климов вышел на свободу не в 2020 году, а раньше», — сообщил источник телевидению.

Как информировало агентство «Башинформ», в ноябре 2013 года, управляя внедорожником «Фольксваген Туарег» в нетрезвом состоянии, 26-летний уфимец выехал на перекресток улиц Кирова и Цюрупы, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. На «зебре» он насмерть сбил пешехода — 48-летнюю судью Арбитражного суда, и въехал в пассажирский автобус. В ДТП погиб и пассажир джипа.

Осужденный несколько раз просил служителей Фемиды об условно-досрочном освобождении, но суд оставлял решение районного суда Уфы в силе. В последний раз причиной тому послужила непогашенная материальная задолженность перед семьей погибшей судьи Марины Полтавец в размере 1,6 млн рублей и отсутствие извинений перед родственниками друга Климова.

Теги: ДТП, суд
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