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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии у 78 процентов женщин детородного возраста наблюдается тяжелый дефицит йода

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

У 78 процентов женщин детородного возраста наблюдается тяжелый дефицит йода. Об этом сообщила заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Башкирского государственного медицинского университета Альфия Ящук на круглом столе в Госсобрании Башкирии, посвященном правильному питанию. Она рассказала о тяжелых последствиях дефицита витаминов в периоде перед беременностью и во время нее. По ее словам, многие тяжелые патологии развития можно предотвратить, обеспечив полноценное, витаминизированное питание для будущих матерей.

«Можно бесконечно закупать кювезы и высокотехнологичное оборудование для выхаживания недоношенных детей, радоваться тому, что мы можем выходить плод весом 500 граммов. Но никто не задумывается о том, что ждет этих детей в будущем», — сказала Альфия Ящук.

Ее слова подтвердила проректор БГМУ Ирина Рахматуллина.

«У 20 процентов больных, которые обращаются к врачам, наблюдается истощение и недоедание, у 50 процентов — нарушения липидного обмена, у 90 процентов — гиповитаминоз, у 50 процентов диагностируется нарушения иммунного статуса. Наблюдается нехватка железа и витамина В12. Жители потребляют меньше белка и больше углеводов, стремительно развивается инсулинорезистентность, которая может стать причиной онкологических заболеваний», — сказала она.

По итогам круглого стола будут выработаны рекомендации для профильных комитетов и ведомств с проектами поручений.

Теги: правильное питание
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