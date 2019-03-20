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В Башкирии прокуратура потребовала обратить в доход государства иномарку экс-полицейского

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии прокуратура потребовала обратить в доход государства иномарку экс-полицейского Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Аургазинского района Башкирии в судебном порядке потребовала обратить в доход государства дорогостоящий автомобиль экс-начальника районного отдела ГИБДД. Машину он купил на неподтверждённые доходы.

Прокурорская проверка выявила, что в 2017 году сотрудник полиции приобрёл в автосалоне иномарку Land Cruiser 150 (Prado) стоимостью около 3 млн рублей. Этот факт он скрыл от руководства, не указав покупку в справке о доходах. Зато страж порядка написал в документе о том, что получил в подарок от матери-пенсионерки 1 млн рублей. Как сообщало агентство «Башинформ», его совместные с супругой доходы за три года составили чуть менее 2,5 млн рублей.

«Чтобы уйти от ответственности, сотрудник МВД спустя несколько дней после покупки автомобиля перепродал его своей матери. Женщина в течение месяца совершила с данным имуществом несколько сделок: сначала перепродала третьему лицу, затем снова выкупила уже за 1 млн рублей», — сообщили в прокуратуре РБ.

Надзорное ведомство инициировало проведение региональным МВД контроля за расходами. В итоге выяснилось, что должностное лицо купило машину на неустановленные доходы. Полицейского уволили в связи с утратой доверия.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление об обращении имущества в доход России. Сейчас на автомобиль наложен арест.

Теги: ГИБДД, МВД, суд
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