В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду, 20 марта на западе Турции.
Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир (около 2,5 млн жителей). Очаг залегал на глубине 2 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Уфе вынесен приговор директору цирка-шапито за неисполнение решения суда
Началась продажа квартир в новых кварталах в ЖК «Цветы Башкирии»
Депутаты Госдумы будут решать судьбу 22-й кнопки муниципальных телеканалов
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи