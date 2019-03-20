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20 марта Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду, 20 марта на западе Турции.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир (около 2,5 млн жителей). Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Теги: Турция, землетрясения
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