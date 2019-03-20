Фото: УФССП по РБ В Уфе вынесен приговор директору цирка-шапито за неисполнение решения суда Фото: УФССП по РБ

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Директор цирка «Триумф» был признан виновным по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Судназначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в региональной службе судебных приставов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что здание цирка-шапито на улице Жукова закрыли в связи с нарушениями пожарной безопасности.

«Административно-офисные помещения, касса, фойе цирка и кладовая не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В здании также отсутствовало необходимое количество эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючими материалами. Кроме того, не был разработан план эвакуации животных в случае пожара», — говорилось в официальном сообщении пресс-службы прокуратуры РБ.

Выступать артистам цирка запретили до устранения нарушений, но представления продолжались. Судебные приставы предупредили руководство, но клоуны, гимнасты и другие циркачи вновь и вновь выходили на манеж. В итоге приставам пришлось нанести визит в развлекательное заведение во время представления.