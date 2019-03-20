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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Началась продажа квартир в новых кварталах в ЖК «Цветы Башкирии»

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: ФСК Архстройинвестиции

Фото: ФСК Архстройинвестиции

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Застройщик ЗАО «ФСК Архстройинвестиции» объявил о начале продаж квартир в новых кварталах жилого комплекса «Цветы Башкирии». Комплекс, сочетающий достоинства городского и загородного жилья, начал строиться в прошлом году, а на конец нынешнего года запланирована сдача первой очереди домов. По традиции, покупка квартир на старте продаж оказывается самой выгодной, поэтому сейчас жилье в домах новой очереди можно приобрести по цене от 49 тыс. рублей за квадратный метр*.

«Цветы Башкирии» – это комплекс домов средней этажности в зеленой загородной зоне Уфы. При этом дорога до центра города на автомобиле может занять всего 10 минут, а до крупнейшего уфимского торгового центра «Мега» – несколько минут. Концепция ЖК создавалась таким образом, чтобы здесь было удобно людям разных возрастов и семейных статусов: разнообразие планировок и вариантов (от студий до трехкомнатных квартир) сочетается с продуманными инженерными решениями, такими, как вентилируемые фасады, и богатой внутренней инфраструктурой. Территория комплекса закрыта для посторонних, благодаря консьержной службе создается высокий уровень безопасности, в том числе, для детей, для которых во дворах будут созданы высококачественные игровые и спортивные площадки. Комфорт зеленой зоны смогут оценить не только дети, но и взрослые: рядом с комплексом – большой парк с сетью пешеходных и велосипедных дорожек, созданы все условия для прогулок, досуга и занятий спортом.

Застройщик известен уфимцам своей надежностью: группа компаний «Архстройинвестиции» успешно работает 24 года, ввела в эксплуатацию 30 многоквартирных домов площадью более 282 тыс. кв. м., в данный момент идет заселение жильцов в недавно сданные дома нового микрорайона «Планета» по улице Рудольфа Нуреева. Решать задачи любой сложности компании позволяет надежная материально-техническая база и собственный комбинат по производству полнотелого керамического кирпича, окон и витражей с профильной системой Montblanc nord 70.

Подробнее с информацией о проекте и проектной декларацией можно ознакомиться на сайте цветыбашкирии.рф и в офисе продаж: г. Уфа, ул. Рубежная, 174, корп. 4. Тел.: +7 (347) 262-80-80. Застройщик ООО «Цветы Башкирии».

* Данная цена действует на квартиру № 60, квартал 8, ЖК «Цветы Башкирии»

Теги: строительство
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