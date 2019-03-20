Башкирия в федеральных СМИ: Долги солдата требуют с его матери, свой против своих

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Москва выделит почти 2 млрд рублей регионам, в том числе Башкирии, для повышения производительности труда. Цель проекта – добиться ежегодных темпов роста производительности труда на 5%.

Переобучат эффективности. Как сообщает Федеральное агентство новостей, Правительство России издало постановление, согласно которому регионы в этом году получат 1,96 млрд рублей для повышения производительности труда на предприятиях. На эти деньги предполагается открыть так называемые региональные центры компетенций. Специалисты РЦК будут переобучать сотрудников организаций, чтобы повысить их эффективность, пояснили в издании, уточнив, что деньги из бюджета получат 36 регионов страны. Больше всего средств будет направлено в Татарстан и Пермский край – по 129,8 млн рублей. Башкирия, Нижегородская и Самарская области получат по 112,4 млн. Эти деньги пойдут на содержание помещений, а также оплату труда специалистов РКЦ. «Задачей новых центров станет повышение квалификации сотрудников ключевых предприятий, которые сильно влияют на экономику региона, но при этом имеют низкую производительность труда», — пишет ФАН. Окончательная цель проекта – добиться ежегодных темпов роста производительности труда на уровне 5% к 2024 году.

Суд потребовал прекратить окисление в Сибайском карьере. «Сибайский горсуд обязал Сибайский ГОК и Учалинский ГОК ликвидировать очаги окислительных процессов в рудном карьере, в результате которого в городе образовался смог с превышением ПДК по диоксиду серы. Судья обязал руководителей комбинатов принять меры по ликвидации ЧП до 28 апреля», — информирует «Росбалт». В решении говорится, что «длительное превышение ПДК может привести к угрозе жизни и здоровью граждан». Как отмечают в издании, «представители комбинатов требования прокурора не признали». «Так, представители Учалинского ГОК и его филиала сообщили, что карьер не принадлежит комбинату. Как следует из решения суда, филиал УГОК ведет подземные работы по добыче руды по договору подряда. А представитель Сибайского ГОК сообщил, что комбинат не является пользователем карьера. Из материалов дела следует, что участок, где находится карьер, предоставлен Сибайскому ГОК администрацией Сибая в аренду», — говорится в материале.

Почему долги погибшего солдата требуют с его матери, выясняли «Новые Известия». В издании говорится, что контрактник из Башкирии, 20-летний Илья Кудрявцев погиб при странных обстоятельствах еще в январе 2015 года. По официальной версии, Илья сам свел счеты с жизнью. Но родственники считают, что в гибели солдата виновна орудовавшая в городе Алейск на Алтае, где он служил, «банда Пигаря». Когда гроб с телом солдата привезли на родину, родственники обратили внимание, что у него сломаны нос и рука, гематомы. «Произошедшее с Ильей долго оставалось непонятной историей, пока в 2017 году в Алтайском краевом суде не начался процесс над преступной группой, которые вымогали деньги у военнослужащих войсковой части, где служил Илья, — сообщила газета. — Сопротивляющихся избивали и похищали».

Теперь с матери погибшего солдата требуют деньги, которые её сын якобы брал в долг. «Некто Денис Мохов подал в суд на Гюзель Кудрявцеву, требуя выплатить ему долги сына в размере 120 тысяч рублей». Были предъявлены две расписки, одна из них датируется днем смерти солдата. «Банда Пигаря, терроризируя контрактников, заставляла их брать деньги у некоего "доброго дяденьки" под проценты. Я более чем уверена, что этот "добрый дяденька" и есть Денис Мохов», — считает Гюзель Кудрявцева.

Куда и с кем сбежал Андрей Губин? Многие федеральные СМИ передали новость о том, что уроженец Уфы певец Андрей Губин отказался от записи нового альбома, с которым планировал вернуться на сцену. По данным «Газеты.ру», Губин отправился в Азию вместе со своей уфимской возлюбленной. Об этом рассказал один из российских туристов, который отдыхал в Таиланде по соседству со звездой. «Почти все время певец проводил в компании своей девушки. Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе», — сказал он. В начале этого года артист в эфире одного из телеканалов рассказал: «Сейчас я живу в родной Уфе, и весь город, конечно, знает, что Губин ходит вот здесь и здесь», — сказал он и признался, что пока идет «в одну сторону», с ним делают две три фотографии, еще столько же — на пути обратно.

Деловая газета «Взгляд» также написала, что Андрей Губин отказался от записи нового альбома и возвращения на сцену и переехал в Таиланд с уфимской подругой. «Ранее певец рассказал, что страдает от тяжелой болезни, от которой «должен был загнуться уже давно», — добавили в газете.

Свой против своих. РИА Новости узнало, что ФК «Уфа» не видит препятствий тому, чтобы арендованный московским ЦСКА защитник Игорь Дивеев сыграл против уфимцев в матче 21-го тура чемпионата России. Как заявил агентству гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, «думаю, что Дивеев будет играть в матче между "Уфой" и ЦСКА. Пока препятствий этому не вижу». ЦСКА взял Дивеева в аренду у «Уфы» в феврале. Соглашение аренды 19-летнего футболиста, которое предусматривает опцию выкупа, рассчитано до конца сезона-2018/19, рассказали в агентстве, добавив, что ЦСКА примет «Уфу» 31 марта.

Самое популярное авто с пробегом в Уфе. Эксперты «Автостата» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в 16 городах-миллионниках и определили самые продаваемые там модели по итогам первых двух месяцев этого года, пишут «Известия». Как сообщается, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Челябинске самой популярной машиной с пробегом стал Ford Focus. При этом в Уфе лидером вторичного рынка стала модель Daewoo Nexia, информировала газета.