Фото: Depositphotos Депутаты Госдумы будут решать судьбу 22-й кнопки муниципальных телеканалов Фото: Depositphotos

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в статью 32-1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 46 Федерального закона «О связи». Инициатива предполагает закрепление в каждом муниципалитете страны одного муниципального обязательного общедоступного телеканала — так называемой 22-й кнопки.

«В связи с переходом на цифровое вещание муниципальные телекомпании были обречены остаться только в кабельных сетях, где-нибудь в районе 200-й кнопки, где их практически невозможно найти. Некоторые каналы, к которым люди привыкли за десятки лет, оказались практически на грани исчезновения, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на вещание и предъявляют другие невыполнимые условия. В итоге ограничивается доступ населения к общественно значимой информации. О несправедливости данного положения дел говорилось уже неоднократно. В 2018 году во время визита в Калининград на это обращал внимание Президент России Владимир Путин. Однако соответствующее федеральное законодательство не менялось».

Константин Толкачев напомнил, что изначально в подобной ситуации находились и региональные телеканалы, однако в 2016 году в федеральное законодательство были внесены изменения, обязавшие кабельных операторов транслировать обязательный бесплатный общедоступный канал субъекта Российской Федерации — так называемая 21-я кнопка. Теперь похожая проблема решается и с муниципальными телеканалами.

«Проект закона внесен группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Однако изначальная инициатива шла из Башкортостана, — рассказал Константин Толкачев. — На основе многочисленных призывов жителей республики и средств массовой информации депутаты Государственного Собрания в декабре прошлого года направили обращение Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, в котором подробно обрисовали неприглядность сложившейся ситуации. Депутаты Госсобрания РБ внесли предложение разработать проект закона о 22-й кнопке, который закрепил бы муниципальный телеканал в перечне обязательных общедоступных каналов. Наши усилия не остались незамеченными. Законопроект внесен в нижнюю палату российского парламента. Уверен, федеральные парламентарии не будут затягивать с его рассмотрением».

Председатель парламента подчеркнул, что принятие законопроекта не только создаст условия по обеспечению граждан наиболее полной и актуальной информацией о событиях, происходящих в месте их проживания, но и поддержит экономику производителей продукции массовой информации в муниципальных образованиях.

«Не стоит также забывать о том, что муниципальные телеканалы, как и региональные, играют значимую роль в предоставлении площадки для диалога власти с народом. Информационный вакуум в связи с отсутствием региональных и местных теленовостей может привести к распространению непроверенной и ложной информации», — отметил Константин Толкачев.

В соответствии с внесенным в Госдуму законопроектом, муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства массовой информации и не менее 20% от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения. При этом трансляция этих каналов должна осуществляться на территории соответствующего муниципального образования. Такие критерии позволят допускать на конкурс Федеральной конкурсной комиссии именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной новостной повестки и проблематики.