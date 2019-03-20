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В Башкирии бабушка выгнала на улицу в мороз внучку - прокуратура наказала виновных

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии бабушка выгнала на улицу в мороз внучку - прокуратура наказала виновных Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Аургазинском районе Башкортостана в прокуратуру поступили сведения о жестоком обращении 60-летней жительницы села Бишкаин по отношению к 14-летней опекаемой. Бабушка, на воспитании у которой были внучки 7 и 13 лет, оставшиеся без попечения родителей, в декабре 2018 года избила и выгнала из дома старшую девочку. Женщина решила, что внучка без спроса взяла яблоко. Она выставила ребенка на мороз без верхней одежды и зимней обуви. Как сообщалось ранее, девочке пришлось идти пять километров до соседней деревни к родной тете. Родственница сразу же отвезла её в больницу. Надзорное ведомство по данному факту организовало проверку.

По информации газеты «Аургазинский вестник», после изучения всех личных дел подопечных сектора опеки и попечительства было установлено, что выезд в семьи осуществлялся не регулярно, зачастую в документах имелись незаполненные бланки актов проверки жилищных условий, в которых уже заранее были проставлены подписи опекунов и попечителей.

В итоге прокуратура выявила вопиющий факт бездействия заведующей сектором опеки и попечительства. Она должным образом не занималась сбором необходимых документов, ведением личных дел подопечных. Женщину уволили с занимаемой должности.

Что касается бабушки-опекуна, то ей назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Сейчас обе девочки находятся на попечении у тёти, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теги: дети, прокуратура
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