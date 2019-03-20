Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Уфе во время игры у ребенка застряла рука в батарее – потребовалась помощь спасателей Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе накануне вечером ребенок попал в беду — его рука застряла в секции батареи. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, на помощь незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы ведомства. Выяснилось, что шестилетний мальчик, играя возле батареи, случайно упал, и его рука застряла между секциями батареи. Вытащить самостоятельно он ее не смог.

При помощи аварийно-спасательного инструмента спасатели вытащили руку ребенка. С мальчиком все в порядке, госпитализация не потребовалась.