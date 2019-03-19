По спецрешению Совмина: Как в водоемах Башкирии сохраняли ценные породы рыб

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Как в водоемах Башкирии сохраняли ценные породы рыб и какое наказание ожидало браконьеров. Об этом рассказала газета «Красная Башкирия» в мае 1946 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Сохранить ценные промысловые породы рыб в водоемах республики, увеличить их запасы и поддержать их воспроизводство – важнейшая задача, говорится в газете. Чтобы её выполнить, Совет Министров Башкирской АССР, несмотря на голодное послевоенное время, вынес специальное решение, установив сроки запрета лова ценных пород рыб. «Так, с 1 мая по 1 августа запрещен лов стерляди, с 10 мая по 10 июня – лов леща, сазана, судака», — информировало издание 22 мая 1946 года.

В течение всего года запрещался лов белорыбицы на реках Белая и Уфа, «а также лов язя и сига в озере Толкач Баймакского района».

С 10 марта по 10 апреля нельзя было ловить щуку в озере Кандры-куль Кандринского района (ныне Туймазинский район), сазана, леща, карася – в озерах Аслы-куль Давлекановского района и Ургун Учалинского района, а также сига – в озере Банном в Абзелиловском районе.

Во время нереста белорыбицы, с 15 сентября по 1 ноября, запрещался лов всех ценных пород рыб на реке Уфа — от Шакшинского железнодорожного моста и вверх, до границы со Свердловской областью.

«Нарушители постановления будут привлекаться к уголовной ответственности», — предупредили в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.