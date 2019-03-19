Фото: Карина Камаева Более 260 тысяч жителей Башкирии ограничили в праве выезда за границу в 2018 году Фото: Карина Камаева

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Управление федеральной службы судебных приставов Башкортостана в 2018 году ограничило в праве выезда за границу 265 тысяч граждан, которые вовремя не оплатили свои долги (в 2017 году — 171 тысяча должников). И это не смотря на то, что планку долга с 10 тысяч рублей подняли до 30 тысяч рублей, сообщил на встрече с журналистами 19 марта главный судебный пристав республики Ильнур Махмутов.

«Мы – законники, поэтому стараемся смотреть не на результат нашей работы, хотя это тоже нас интересует, а на процесс. Есть решение суда, мы должны по нему принять все меры для того, чтобы закон был исполнен. Именно поэтому мы больше всех в России применяем процедуру ограничения права выезда. По сути, мы должны были ограничить на порядок больше, над этим мы сейчас работаем», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, иногда, официально, у человека ничего нет, но при этом он рвется за границу, отнюдь не на дешевые курорты — значит, деньги есть.

«Таким способом, мы в прошлом году взыскали порядка 1,8 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Такая мера взыскания долгов является эффективной, так как данная категория граждан – платёжеспособная, — заявил Ильнур Махмутов. — Чтобы в такую ситуацию не попасть, нужно вовремя платить по счетам».