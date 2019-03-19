Фото: mp.weixin.qq.com Стали известны новые подробности спасения китайца туристами из Башкирии Фото: mp.weixin.qq.com

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В китайской провинции Хайнань на пляже города Санья 10 марта российские туристы пришли на помощь местному жителю. Как сообщалось ранее, китаец стал тонуть в море — это заметили спасатели, а также отдыхающие. Несколько российских мужчин совместно вынесли утопающего на берег, а также оказали ему первую помощь. Через несколько минут мужчина постепенно пришел в сознание. После проверки Департамента общественной безопасности, туристам из России могут объявить награду за смелый поступок. Предварительно, одного спасателя нашли — им оказался Ришат А. из Уфы.

Но как оказалось, он не единственный представитель Башкирии, кто пришел на выручку утопающему. В группе, посвященной отдыху на Хайнане, опубликован пост по поводу спасения китайского жителя и призыв отыскать героев. В комментариях подписчики сообщили, что совместными усилиями мужчину спасли жители города Октябрьского Антон и Екатерина М. уже названный ранее Ришат А., а также молодая пара из Читы — Руслан и Катя.

Жительница города Октябрьского Екатерина М. рассказали агентству «Башинформ» подробности случившегося.

«Мы отдыхали вместе на пляже с Ришатом и его супругой. Мой муж Антон первый заметил, как паренек начал тонуть. Поплыли они вдвоем с Ришатом за ним и вытащили его на берег. Далее на берегу подбежала еще одна пара ребят из Читы — Катя и Руслан. Катя знала китайский язык, поэтому разговор со спасателями вела она. На берегу парню оказали первую помощь, ждали, пока приедет «скорая», затем все разошлись. Ребята все молодцы, чисто физически один человек его бы не вытащил, волна в тот день была сильная», — сообщила Екатерина.

С учетом новых подробностей, важно, чтобы представитель турагентства сделал все по справедливости, указав в письме к китайским властям всех героев, спасших жизнь человеку.

«Ребята вместе вытащили, откачали и спасли парнишку — это главное! Все три парня и их жены не побоялись ничего, и сделали как надо. И дело не в ожидании благодарности, это долг каждого — помочь человеку, но не каждый на это способен. Лично я горжусь их поступком. От рассказанной истории мурашки по коже бежали. Респект, ребята, вы настоящие мужчины», — поделилась подписчица группы своими впечатлениями.