Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.66 ↓

EUR 73.36 ↑

19 марта Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стали известны новые подробности спасения китайца туристами из Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: mp.weixin.qq.com

Стали известны новые подробности спасения китайца туристами из Башкирии Фото: mp.weixin.qq.com

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В китайской провинции Хайнань на пляже города Санья 10 марта российские туристы пришли на помощь местному жителю. Как сообщалось ранее, китаец стал тонуть в море — это заметили спасатели, а также отдыхающие. Несколько российских мужчин совместно вынесли утопающего на берег, а также оказали ему первую помощь. Через несколько минут мужчина постепенно пришел в сознание. После проверки Департамента общественной безопасности, туристам из России могут объявить награду за смелый поступок. Предварительно, одного спасателя нашли — им оказался Ришат А. из Уфы.

Но как оказалось, он не единственный представитель Башкирии, кто пришел на выручку утопающему. В группе, посвященной отдыху на Хайнане, опубликован пост по поводу спасения китайского жителя и призыв отыскать героев. В комментариях подписчики сообщили, что совместными усилиями мужчину спасли жители города Октябрьского Антон и Екатерина М. уже названный ранее Ришат А., а также молодая пара из Читы — Руслан и Катя.

Жительница города Октябрьского Екатерина М. рассказали агентству «Башинформ» подробности случившегося.

«Мы отдыхали вместе на пляже с Ришатом и его супругой. Мой муж Антон первый заметил, как паренек начал тонуть. Поплыли они вдвоем с Ришатом за ним и вытащили его на берег. Далее на берегу подбежала еще одна пара ребят из Читы — Катя и Руслан. Катя знала китайский язык, поэтому разговор со спасателями вела она. На берегу парню оказали первую помощь, ждали, пока приедет «скорая», затем все разошлись. Ребята все молодцы, чисто физически один человек его бы не вытащил, волна в тот день была сильная», — сообщила Екатерина.

С учетом новых подробностей, важно, чтобы представитель турагентства сделал все по справедливости, указав в письме к китайским властям всех героев, спасших жизнь человеку.

«Ребята вместе вытащили, откачали и спасли парнишку — это главное! Все три парня и их жены не побоялись ничего, и сделали как надо. И дело не в ожидании благодарности, это долг каждого — помочь человеку, но не каждый на это способен. Лично я горжусь их поступком. От рассказанной истории мурашки по коже бежали. Респект, ребята, вы настоящие мужчины», — поделилась подписчица группы своими впечатлениями.

Теги: спасение, туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
В Уфе накануне вечером с местным жителем произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранител
Стала известна судьба лосей, вышедших на улицы городов Башкирии
В прошедшие выходные дни в двух городах Башкортостана — Октябрьском и Нефтекамске на улицах были замечены лоси. Как сообщалось ранее, в Октябрьском напу
Хабиров процитировал Путина, посоветовав «не лезть в Сибай со своим гриппозным носом»
Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в Правительстве РБ врио главы Башкирии Радий Хабиров сказал, что «залетные» политологи и блогеры зря пытаютс
Выросший в детдоме житель Башкирии обвиняется в убийстве матери
30-летний житель Ишимбая обвиняется в убийстве матери, сообщает СКР по Башкирии. 51-летняя женщина скончалась 17 марта – в воскресенье она с сыном употр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть