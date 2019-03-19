Фото: С сайта АСИ В Уфе родителей детей-инвалидов обучат методам тактильной терапии Фото: С сайта АСИ

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Авторы социального проекта «Ломая барьеры» приглашают родителей детей, имеющих нарушения развития или риски такого нарушения, принять участие в комплексном реабилитационном проекте и обучиться методам коррекции состояний и реабилитации, доступным для самостоятельного применения без медицинского образования. Об этом сообщает Агентство социальной информации. Основным методом станет тактильная терапия и близкие к ней методы: арт-терапия, экотехнология, игротерапия. Дополнительно с семьями будет работать психолог, как в обучающих тренингах, так и в индивидуальных консультациях.

В тактильной терапии эффект достигается через использование тактильных дорожек и стен, развивающих моторику игр и приспособлений, сенсорных комнат, палисадников и любых других пространств, способствующих снятию психоэмоциональной нагрузки.

Организаторы не ограничивают участие по видам заболевания или по степени тяжести, наоборот, обещают скорректировать программу под конкретные потребности детей, участвующих в проекте.

Первое занятие предварительно запланировано на 22 марта. Но, по словам организаторов, старт проекта могут перенести в зависимости от активности родителей. В марте-апреле пройдут индивидуальные консультации и обучение теории, а летом добавятся практические занятия в тактильном мини-парке под открытым небом, который создается на средства, собранные на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

В результате обучения каждая семья при поддержке специалистов сформирует конкретный список задач реабилитации, ожидаемых результатов и разработает индивидуальный план их достижения собственными силами на основе полученных знаний.

Для участия в проекте нужно заполнить анкету. Подробнее о проекте можно узнать, написав на электронную почту as.ufa@bk.ru.

Проект реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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