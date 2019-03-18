В Башкирии зарегистрировали брак между молодоженами, которым на двоих 157 лет
В Башкирии зарегистрировали брак между молодоженами, которым на двоих 157 лет Фото: goskomjust.bashkortostan.ru
УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
В отделе ЗАГС Нуримановского района Госкомитета Башкортостана по делам юстиции зарегистрирован брак 80-летнего Тимерхая Шарафутдинова и 77-летней Клары Камаловой. Молодоженам на двоих 157 лет.
«Желание покончить с одиночеством, обрести внимание и заботу близкого человека стали причинами заключения брака в столь зрелом возрасте», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Родные и близкие поддержали желание Тимерхая Габдулмазитовича и Клары Фатхинуровны, пожелали им долгих лет семейной жизни, здоровья, тепла и вручили памятные подарки.