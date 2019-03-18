В Уфе отпраздновали 140-летие со Дня образования уголовно-исполнительной системы России

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 18 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное 140-летию со Дня образования уголовно-исполнительной системы России. В зале присутствовали руководители органов законодательной и исполнительной власти республики, администрации Уфы, правоохранительных ведомств, общественных организаций и религиозных конфессий.

«В настоящее время уголовно-исполнительная система развивается достаточно стремительно, улучшаются условия содержания осужденных, снижается количество спецконтингента. Безусловно, растут объемы производства: за 2018 год объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 1 млрд 147 млн рублей. У нас достаточно серьезная линейка выпускаемой продукции — порядка 400 наименований. Продукция представлена в ряде отраслей: строительство, металлообработка и металлопереработка, деревопереработка, швейное производство, сельское хозяйство. Процент трудоустроенных осужденных у нас составляет порядка 40, среди регионов России по этому показателю мы посередине», — прокомментировал агентству «Башинформ» врио начальника УФСИН России по Башкортостану, полковник внутренней службы Антон Талалов.

Сейчас в региональном УФСИН служит свыше 5100 человек: около 3800 аттестованных и порядка 1300 вольнонаемных сотрудников. В региональной общественной организации ветеранов УИС состоит около 3000 человек.

В Башкирии в местах лишения свободы содержится свыше 12 тысяч человек. Более 17 тысяч осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, состоит на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

«Наша продукция поставляется как на внутрисистемный рынок, так и в муниципальные и городские образования. Сейчас мы осваиваем выпуск очень большой линейки спецавтомобилей для перевозки осужденных. В Мелеузе это единственное подразделение в уголовно-исполнительной системе, которое изготавливает эти машины. Среди новинок производства — изотермическая будка для перевозки продуктов, а также пожарная автоцистерна для Госкомитета РБ по ЧС», — сказал замначальника УФСИН России по РБ Григорий Савченко.

В составе УФСИН России по Башкортостану девять мужских исправительных колоний, Стерлитамакская воспитательная колония, две колонии-поселения, два лечебных учреждения, пять следственных изоляторов, учебный центр, центр инженерно-технического обеспечения, управление по конвоированию, 35 филиалов уголовно-исполнительной инспекции, участок исправительного центра при КП-6.

В фойе Конгресс-холла «Торатау» развернулась выставка продукции, выпускаемой учреждениями УФСИН России по РБ, фотовыставка, отражающая деятельность системы, и выставка рисунков детей сотрудников ведомства, посвященных юбилею системы.

На площадке перед Конгресс-холлом была продемонстрирована спецтехника, выпускаемая УФСИН по Башкирии, чугунная продукция – мангалы, люки, скамейки, а также изделия из дерева и металла.

Справочно. День работника уголовно-исполнительной системы учрежден указом президента России 12 марта. Дата выбрана не случайно. 140 лет назад указом императора Александра II в составе Министерства внутренних дел было образовано Главное тюремное управление, которое стало высшей контролирующей и распорядительной инстанцией, осуществляющей непосредственное руководство подчиненными ему местными органами тюремного ведомства. На всей территории государства было достигнуто единообразное исполнение уголовных наказаний.

Фото Ксении Калининой