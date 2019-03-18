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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Житель башкирского Нефтекамска при продаже лодочного мотора лишился 143 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии несколько жителей перевели деньги мошенникам.

61-летний житель Нефтекамска при продаже лодочного мотора через сайт бесплатных объявлений лишился 143 тысяч рублей.

Как сообщает отдел МВД по Нефтекамску, мужчине позвонил якобы покупатель, предложил перевести деньги за мотор прямо сейчас на карту, попросил номер карты. Спустя время нефтекамцу снова позвонили и сообщили, что деньги не уходят, просят пройти к банкомату и подключить мобильный банк.

Потерпевший набрал операцию по терминалу под диктовку, и все имевшиеся денежные средства перевел на счет злоумышленника.

Другой 62-летний нефтекамец лишился 22 тысяч рублей. Он продавал земельный участок. Тут же позвонил неизвестный мужчина и сказал, что покупает землю, хочет внести предоплату в сумме 20 тысяч рублей, чтобы участок никому не продавали. Злоумышленник попросил, находясь с ним на связи, подойти к банковскому терминалу и совершить ряд операций. В результате все средства с карты были переведены аферисту.

Полиция направила запросы в банковские учреждения для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: МВД по РБ, мошенничество
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