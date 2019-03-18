Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.42

EUR 74.06

18 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии учреждена общественная премия для благотворителей «Достояние Республики»

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

В Башкирии учреждена общественная премия для благотворителей «Достояние Республики» Фото: Карина Камаева

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане стартовал прием заявок на соискание общественной премии «Достояние Республики», в котором могут принять участие юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие благотворительную помощь, направленную на решение социальных проблем общества. Организатором конкурса является Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Конкурс проводится в целях повышение творческой активности и инициативы благотворительных фондов в решении социально значимых задач, а также создания благоприятных условий для развития благотворительности в республике.

Победители конкурса будут определяться в четырех номинациях:

«Социальный партнер» – для конкурсантов, внесших вклад в поддержку социальных проектов;

«Эра милосердия» – для конкурсантов, оказывающих адресную помощь социально незащищенным категориям населения (инвалидам, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, гражданам пожилого возраста, ветеранам Великой Отечественной войны);

«Забота о будущем» – для конкурсантов, осуществляющих адресную поддержку молодежных и детских инициатив;

«Щедрое сердце» – для конкурсантов, осуществляющих адресную поддержку организаций социально-гуманитарной сферы.

Конкурсная комиссия имеет право учредить специальную номинацию.

Прием заявок проводится с 18 марта по 3 апреля 2019 года в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ (г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 540), а также на адрес электронной почты: mintrud@bashkortostan.ru.

Положение о конкурсе доступно на сайте ведомства.

Церемония награждения победителей будет приурочена к празднованию Дня мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля.

Теги: благотворительность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
В Уфе накануне вечером с местным жителем произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранител
Какой в Башкирии будет погода в ближайшие дни - прогноз
Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня. По информации Башгидрометцентра, 17 марта в республике ожидается облачная погода с пр
Стала известна судьба лосей, вышедших на улицы городов Башкирии
В прошедшие выходные дни в двух городах Башкортостана — Октябрьском и Нефтекамске на улицах были замечены лоси. Как сообщалось ранее, в Октябрьском напу
Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы. [quote]«Ямочный ремонт. Водители, оставляющие колеса в колдоби
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть