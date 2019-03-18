Фото: Карина Камаева В Башкирии учреждена общественная премия для благотворителей «Достояние Республики» Фото: Карина Камаева

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане стартовал прием заявок на соискание общественной премии «Достояние Республики», в котором могут принять участие юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие благотворительную помощь, направленную на решение социальных проблем общества. Организатором конкурса является Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Конкурс проводится в целях повышение творческой активности и инициативы благотворительных фондов в решении социально значимых задач, а также создания благоприятных условий для развития благотворительности в республике.

Победители конкурса будут определяться в четырех номинациях:

«Социальный партнер» – для конкурсантов, внесших вклад в поддержку социальных проектов;

«Эра милосердия» – для конкурсантов, оказывающих адресную помощь социально незащищенным категориям населения (инвалидам, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, гражданам пожилого возраста, ветеранам Великой Отечественной войны);

«Забота о будущем» – для конкурсантов, осуществляющих адресную поддержку молодежных и детских инициатив;

«Щедрое сердце» – для конкурсантов, осуществляющих адресную поддержку организаций социально-гуманитарной сферы.

Конкурсная комиссия имеет право учредить специальную номинацию.

Прием заявок проводится с 18 марта по 3 апреля 2019 года в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ (г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 540), а также на адрес электронной почты: mintrud@bashkortostan.ru.

Положение о конкурсе доступно на сайте ведомства.

Церемония награждения победителей будет приурочена к празднованию Дня мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля.