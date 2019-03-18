Команда АО «Транснефть – Урал» на XIII Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2019»

Фото: Транснефть Представитель «Транснефть – Урал» стал серебряным призером республиканского конкурса Фото: Транснефть

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»,/.

Специалист по охране труда АО «Транснефть – Урал» Евгений Надыров занял второе место в XIII Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2019», который прошел в Уфе. Участие в конкурсе приняли специалисты в области охраны труда со всей республики, представляющие крупные промышленные предприятия, а также организации системы образования, здравоохранения и другие.

Организаторами республиканского конкурса выступили Министерство семьи, труда и социальной защиты населения и Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве при содействии Государственной трудовой инспекции в РБ и республиканской Федерации профсоюзов.

После прохождения четырех этапов конкурса определились 13 участников с наилучшими результатами, которые были допущены к пятому, финальному, этапу, где и решалась судьба призовых мест. В их число вошли и все четыре представителя АО «Транснефть – Урал».

После подведения итогов конкурса специалист по охране труда АО «Транснефть – Урал» Евгений Надыров был признан обладателем серебряной награды. Трое других представителей предприятия вошли в рейтинг «10 лучших специалистов по охране труда Республики Башкортостан».

Система охраны труда АО «Транснефть – Урал» сертифицирована на соответствие международному стандарту BS OHSAS 18001:2007. Представители предприятия ежегодно входят в число победителей и призеров республиканского конкурса. В системе ПАО «Транснефть» 2019 год объявлен Годом охраны труда.