Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.42

EUR 74.06

18 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Представитель «Транснефть – Урал» стал серебряным призером республиканского конкурса

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Команда АО «Транснефть – Урал» на XIII Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2019»
Фото: Транснефть

Представитель «Транснефть – Урал» стал серебряным призером республиканского конкурса Фото: Транснефть

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»,/.

Специалист по охране труда АО «Транснефть – Урал» Евгений Надыров занял второе место в XIII Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда – 2019», который прошел в Уфе. Участие в конкурсе приняли специалисты в области охраны труда со всей республики, представляющие крупные промышленные предприятия, а также организации системы образования, здравоохранения и другие.

Организаторами республиканского конкурса выступили Министерство семьи, труда и социальной защиты населения и Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве при содействии Государственной трудовой инспекции в РБ и республиканской Федерации профсоюзов.

После прохождения четырех этапов конкурса определились 13 участников с наилучшими результатами, которые были допущены к пятому, финальному, этапу, где и решалась судьба призовых мест. В их число вошли и все четыре представителя АО «Транснефть – Урал».

После подведения итогов конкурса специалист по охране труда АО «Транснефть – Урал» Евгений Надыров был признан обладателем серебряной награды. Трое других представителей предприятия вошли в рейтинг «10 лучших специалистов по охране труда Республики Башкортостан».

Система охраны труда АО «Транснефть – Урал» сертифицирована на соответствие международному стандарту BS OHSAS 18001:2007. Представители предприятия ежегодно входят в число победителей и призеров республиканского конкурса. В системе ПАО «Транснефть» 2019 год объявлен Годом охраны труда.

Теги: транснефть-урал
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
В Уфе накануне вечером с местным жителем произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранител
Какой в Башкирии будет погода в ближайшие дни - прогноз
Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня. По информации Башгидрометцентра, 17 марта в республике ожидается облачная погода с пр
Стала известна судьба лосей, вышедших на улицы городов Башкирии
В прошедшие выходные дни в двух городах Башкортостана — Октябрьском и Нефтекамске на улицах были замечены лоси. Как сообщалось ранее, в Октябрьском напу
Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы. [quote]«Ямочный ремонт. Водители, оставляющие колеса в колдоби
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть