Прорыв: Как в Башкирии красные без единого выстрела захватили отряд генерала Каппеля

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Позиция каппелевцев на правой стороне реки Белой была основательно укреплена. Однако красные без единого выстрела смогли занять белогвардейскую ставку. Как это было, рассказала газета «Красная Башкирия» в феврале 1927 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Стоял яркий весенний день 1919 года. Деревня Бакрак Кальчир-Табынской волости Стерлитамакского кантона была в руках белогвардейцев отряда генерал-майора Владимира Каппеля. Позиция каппелевцев на правой стороне реки Белой была занята сильным отрядом и укреплена основательно: пушками-«трехдюймовками» и замаскированными пулеметами. Однако, как рассказывают в газете, весна и солнечный день располагали белых к неосторожности, в рядах «зеленых мундиров» была какая-то расхлябанность. Офицеры предавались пьянству в двухэтажном доме бывшего лесопромышленника Кленчина. Из растворенных окон и с балкона слышались крики: «За здравие командующего Каппеля!».

Красные отряды между тем не дремали. В одну из ночей кавалерийский полк имени Степана Разина форсировал реку Белую близ деревни Курмантаевой. «Дружным натиском ударили по войскам Каппеля и отодвинули фронт к деревне Зилим-Карановой, — сообщается в издании. — Через несколько часов взяли и эту деревню и пошли к деревне Андреевке».

При этом белые, находящиеся в Бакраках, не чувствовали опасности. Связь по фронту отсутствовала. Красная кавалерия, заняв деревню Дмитриевку, целым эскадроном, как снег на голову, упала на деревню Бакрак.

«Вся белогвардейская ставка была занята без единого выстрела. Орудия, замаскированные пулеметы, дозоры, посты были сняты без сопротивления», — пишут в газете, уточнив, что убежать тогда успели только офицеры, «не забыв перед этим поломать всю мебель и разбить зеркала в доме, где они пировали». При этом 75 солдат сами сдались в руки красных, приговаривая: «Мы давно хотели перебежать к вам, но боялись».

К вечеру на балконе дома бывшего лесопромышленника, где недавно веселились белые офицеры, уже развевался красный флаг, говорится в издании.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.