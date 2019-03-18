УГАТУ продолжит подготовку военных кадров

Фото: УГАТУ









Фото: УГАТУ

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Правительство России издало распоряжение, согласно которому в 93 вузах страны будут сформированы военные учебные центры (ВУЦ). В перечне учебных заведений – Уфимский государственный авиационный технический университет. УГАТУ остается единственным вузом Республики Башкортостан, который осуществляет подготовку военных кадров, причем сразу по трем направлениям: кадровые офицеры, офицеры запаса, солдаты и сержанты запаса.

Военные учебные центры заменят военные кафедры, факультеты и институты. Идею объединить все военно-образовательные структуры гражданских вузов прорабатывали несколько лет. По мнению авторов новации, данный шаг был необходим, в том числе, для более эффективного совместного использования имеющейся в университетах учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники.