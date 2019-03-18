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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

УГАТУ продолжит подготовку военных кадров

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГАТУ

Фото: УГАТУ

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Правительство России издало распоряжение, согласно которому в 93 вузах страны будут сформированы военные учебные центры (ВУЦ). В перечне учебных заведений – Уфимский государственный авиационный технический университет. УГАТУ остается единственным вузом Республики Башкортостан, который осуществляет подготовку военных кадров, причем сразу по трем направлениям: кадровые офицеры, офицеры запаса, солдаты и сержанты запаса.

Военные учебные центры заменят военные кафедры, факультеты и институты. Идею объединить все военно-образовательные структуры гражданских вузов прорабатывали несколько лет. По мнению авторов новации, данный шаг был необходим, в том числе, для более эффективного совместного использования имеющейся в университетах учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники.

Теги: УГАТУ
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