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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии снизилась смертность от инфаркта миокарда

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии снизилась смертность от инфаркта миокарда Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии впервые снизилась смертность от инфаркта миокарда — 20 случаев на 100 тысяч населения.

Об этом сообщила на Республиканском кардиологическом совете главный внештатный кардиолог Минздрава РБ, главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

По ее мнению, значимую роль в этом сыграла выбранная стратегия по созданию трехуровневой системы организации здравоохранения.

Болезни системы кровообращения остаются на первом месте среди причин преждевременного ухода из жизни как в России, так и в Башкортостане. Главный врач обратила внимание коллег на новые европейские рекомендации по лечению пациентов с артериальной гипертонией и представила подробный анализ заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения.

Также она призвала активнее оповещать граждан о факторах развития и мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Теги: здравоохранение
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