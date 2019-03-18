Заслуженный врач Башкирии удостоена престижной всероссийской премии «Время жить!»

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УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской премии в области здравоохранения «Время жить!». Премия отмечает наивысшие достижения в области профилактики, лечения и реабилитации пациентов после инсульта.

Главная цель премии «Время жить!» – привлечь внимание широкой общественности к теме инсульта, а также отметить заслуги коллективов и врачей, руководителей медицинских учреждений и государственных деятелей в борьбе с этим заболеванием.

Премия «Время жить!» учреждена в 2016 году по инициативе Национальной ассоциации по борьбе с инсультом и Союза реабилитологов России при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Премия является одним из ключевых направлений Всероссийского социально-образовательного проекта «Стоп-Инсульт».

В этом году престижную премию за личный вклад в развитие и совершенствование помощи людям с инсультом получила завкафедрой неврологии и нейрохирургии БГМУ, заслуженный врач России и Башкортостана, доктор медицинских наук, профессор Лилия Новикова. Именно она стояла у истоков создания сосудистых центров в республике, долгие годы возглавляла организацию помощи людям с инсультом.

Кроме этого, в номинации «Лучшая мультидисциплинарная бригада 2-го этапа реабилитации больных инсультом» лауреатом Всероссийской премии «Время жить!» стал коллектив врачей городской клинической больницы № 21 Уфы.

Как отметил на церемонии награждения лучших врачей страны заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, снижение сердечно-сосудистой смертности является сегодня одним из приоритетных направлений федеральных проектов в сфере здравоохранения.

«Перед нами стоят амбициозные задачи по увеличению продолжительности и улучшению качества жизни россиян. Поэтому предотвращение такого экономически значимого заболевания, лечение и реабилитация после инсульта приобретают огромное значение, как для системы здравоохранения, так и для общества и государства в целом, — заявил он. — Конечно, нельзя не осознавать, что за достижением этих целей и решением столь масштабных и трудных задач стоят определенные учреждения и коллективы, конкретные люди, которые каждый день скрупулезно, ответственно и профессионально работают, вкладывают в свою работу часть себя, часть своего сердца на благо нашего населения».

Начиная с 2008 года, в рамках комплекса мероприятий по поддержке пациентов с сосудистыми патологиями, в России создали целую сеть инсультных отделений. Так называемых первичных сосудистых центров, оснащенных по самым современным технологиям.

На сегодняшний день на территории России насчитывается более 600 таких центров. Это позволило достичь больших успехов в борьбе с инсультом. Так, смертность от инсульта снизилась в целом по стране на 35%.

«Еще несколько лет назад только 8% перенесших инсульт россиян возвращались к прежней жизни и профессиональной деятельности в полном объеме. Остальные — получали различные степени инвалидности. За последние годы нам удалось достичь значительных успехов в реабилитации пациентов, — констатировала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ, председатель общероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России» Галина Иванова.

Так, первичная инвалидность снизилась за это время на 3,7%, общая инвалидизация — на 22%. Выросло число тех, кто вернулся к полноценной жизни после инсульта.

Многое уже сделано, но предстоит сделать еще больше, добавила Галина Иванова.

«Я вспоминаю 2008 год, когда Республика Башкортостан в числе первых 12 регионов вошла в так называемую сосудистую программу. Многого мы не знали, было очень сложно. Но мы знали о том, что впереди — главный идеолог этой программы со своей блестящей командой – Вероника Скворцова. И мы верили, что победим. Тем более, что перед нами была поставлена архиважная задача – стоял вопрос о снижении летальности. Но время идет, мы добились снижения летальности. Вместе с вами, все в своих регионах», — подчеркнула обладатель Всероссийской премии «Время жить!» заслуженный врач России и Башкортостана, доктор медицинских наук, профессор Лилия Новикова.

По ее словам, сейчас стоит амбициозная задача – снижение смертности и инвалидизации людей с инсультом.

«Несомненно, что эту задачу мы выполним. Хотя бы только потому, что все коллективы стали одной большой командой, благодаря претворению этой сосудистой программы в нашей стране. Мы обязаны это сделать, и мы это обязательно сделаем. И время будет жить!», — резюмировала обладатель Всероссийской премии «Время жить!» из Башкортостана Лилия Новикова.