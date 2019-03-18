Фото: ИА «Башинформ» Предпринимателей из Башкирии приглашают к участию в выставке WorldFood Azerbaijan Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

15-17 мая 2019 года в Баку состоится выставка «Пищевая промышленность» (WorldFood Azerbaijan). Действующих и потенциальных экспортеров Башкирии приглашают к участию.

Все выставочные расходы, включая регистрационные взносы субъектов малого и среднего предпринимательства, финансируются за счет Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан при поддержке республиканского Госкомитета по внешнеэкономическим связям.

Участвующие организации оплачивают только индивидуальные командировочные расходы своих представителей, в том числе перелет и проживание.

Все подробности опубликованы на официальном сайте Госкомитета по внешнеэкономическим связям.