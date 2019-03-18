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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В АО «Транснефть – Урал» наградили профессионалов

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ОБЩЕСТВО
Фото: Транснефть

В АО «Транснефть – Урал» наградили профессионалов Фото: Транснефть

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В АО «Транснефть – Урал» завершился второй тур корпоративного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Участие в нем приняли 64 работника. Они уже показали отличный результат во время отборочных туров, прошедших во всех шести филиалах предприятия, так что конкуренция в борьбе за призовые места была очень острой.

За звание лучших боролись представители 12 основных профессий отрасли: трубопроводчики линейные и операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, экскаваторщики и водители грузовых автомобилей, сварщики и электромонтеры, слесари по ремонту технологических установок и электромеханики КИПиА, операторы товарные (по нефти и нефтепродуктам) и лаборанты химического анализа (по нефти и нефтепродуктам). Конкурсная программа включала в себя как теоретические, так и практические задания, что позволило в полной мере оценить уровень знаний и навыков каждого работника, его готовность к выполнению производственных задач и даже умение оказать первую доврачебную помощь. Особое внимание уделялось соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда.

Традиционно конкурс проводится на базе двух филиалов АО «Транснефть – Урал»: Черкасского нефтепроводного управления (НУ) и Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ). В этом году к списку впервые добавился самый восточный филиал предприятия – Курганское нефтепроводное управление: там свое мастерство демонстрировали представители пяти профессий.

Цель конкурса – а он проводится ежегодно, начиная с 2001 года – можно сформулировать всего в нескольких словах: повышение квалификации и содействие обмену опытом. Состав участников ежегодно обновляется (в этом году по некоторым профессиям – на 80%), что говорит не только о высокой активности коллектива, но и о весомом вкладе мероприятия в профессиональное развитие персонала. В то же время конкурс стал площадкой для общения работников разных филиалов, обмена опытом, обсуждения производственных вопросов.

Еще одна новация конкурса – награждение филиала, чьи представители лидировали по количеству баллов за призовые места, переходящим кубком. Первым обладателем кубка стало Черкасское НУ, на счету работников которого восемь призовых мест, в том числе три первых и три вторых.

А впереди у победителей второго тура – финал конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» ПАО «Транснефть». В этом году он пройдет на базе АО «Транснефть – Приволга» (г. Самара).

Теги: транснефть-урал
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