В Уфе начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии

Фото: БашГУ



















Фото: БашГУ

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии стартовал в Уфе. В воскресенье 17 марта в конференц-зале центре досуга санатория «Зеленая роща» прошла церемония открытия.

В столицу Башкирии приехали 233 школьника 9 – 11-х классов из 55 регионов России — победители отборочных этапов на школьном, муниципальном, региональном уровнях. На заключительном этапе в Уфе они будут бороться за звание лучших юных знатоков химики России 2018 – 2019 учебного года.

В этом году совпало несколько юбилеев: Всероссийская олимпиада школьников по химии проводится в 55-й раз, отмечается 150-летие Периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева. Кроме того, заключительный этап олимпиады проходит на базе Башкирского государственного университета, который отмечает в этом году 110-летие со дня основания.

В церемонии открытия олимпиады приняли участие исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин, ректор Башкирского государственного университета Николай Морозкин, академик РАН и президент химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Лунин (председатель жюри). На мероприятии зачитали также обращение к участникам министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой.

Организатором Всероссийской олимпиады школьников по химии выступает министерство просвещения РФ, соорганизаторами заключительного тура – минобразования Башкирии, Башкирский государственный университет, химический факультет МГУ, институт развития образования РБ. Партнерами выступают санаторий «Зеленая роща», АО «Транснефть-Урал» и ООО «Красный Ключ». Поддержку заключительному туру оказывает правительство Башкирии.

Заключительный тур 55-й Всероссийской олимпиады школьников по химии продлится до конца текущей недели и завершится 23 марта. Сегодня в БашГУ пройдет первый теоретический тур.