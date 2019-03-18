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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Учалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Учалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В деревне Кулушево Уразовского сельсовета Учалинского района Башкирии ввели карантин по бешенству.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации Башкирии.

Карантин действует с 5 марта. В зоне карантина запрещено проведение выставок кошек и собак, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, а также вывоз кошек и собак с территории и отлов диких животных в ее пределах.

Ограничительные мероприятия будут действовать до официального решения об их отмене.

В связи с этим Управлению ветеринарии РБ поручено установить причины и источники возникновения заболевания и организовать мероприятия по ликвидации очага бешенства.

Контролировать исполнение указа будет и.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Теги: карантин
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