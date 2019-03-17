Фото: Олег Яровиков Какой в Башкирии будет погода в ближайшие дни - прогноз Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня. По информации Башгидрометцентра, 17 марта в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, утром на дорогах гололедица.

Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем — от 0 до плюс 5 градусов, по востоку до минус 5.

В понедельник днем 18 марта в южных районах Башкирии пройдет небольшой мокрых снег. В остальных районах республики без осадков, слабый гололед.

Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью — от 3 до 8 градусов мороза, местами до минус 16. Днем заметно теплее — от минус 1 до плюс 4.

Во вторник 19 марта синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью — 4-9 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.